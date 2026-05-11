Відома телеведуча повертається з Дубая до Києва: українці її "підкололи"

Українська телеведуча Василіса Фролова, яка останнім часом живе в Дубаї, уперше за понад 4 роки повертається до Києва — щоправда, ненадовго.

Зірка екрану зізналася в Threads, що їде в Україну через термінові сімейні справи та вже попросила прихильників порадити їй місця, які варто відвідати у столиці.

Реакція на повернення Фролової

У коментарях телеведучу українці почали "підколювати":

"А що сталося? Пора до стоматолога?" — написав фронтмен "ТНМК" Фагот.

"Так список у всіх стандартний: стоматолог, косметолог, манікюр, аналізи. Ну у мене завжди однаковий".

"Психолога відвідати, бо то такий стрес вам буде, страшне. Ви ж не знаєте, як нам тут всім добре".

"Відвідати продуктовий магазин і ох**ти".

Де та як живе Василіса Фролова

Відома українська телеведуча наразі проживає в Дубаї (ОАЕ). Вона переїхала туди ще до повномасштабної війни.

У листопаді 2024 року Василіса вийшла заміж за батька свого сина, Дмитра Котеленця, який працює у компанії Warner Brothers. Разом вони виховують сина Родіона. Фролова розповідала, що не відкидає думки про повернення в Україну.

