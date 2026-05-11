Відома телеведуча повертається з Дубая до Києва: українці її "підкололи"
Українська телеведуча Василіса Фролова, яка останнім часом живе в Дубаї, уперше за понад 4 роки повертається до Києва — щоправда, ненадовго.
Зірка екрану зізналася в Threads, що їде в Україну через термінові сімейні справи та вже попросила прихильників порадити їй місця, які варто відвідати у столиці.
Реакція на повернення Фролової
У коментарях телеведучу українці почали "підколювати":
- "А що сталося? Пора до стоматолога?" — написав фронтмен "ТНМК" Фагот.
- "Так список у всіх стандартний: стоматолог, косметолог, манікюр, аналізи. Ну у мене завжди однаковий".
- "Психолога відвідати, бо то такий стрес вам буде, страшне. Ви ж не знаєте, як нам тут всім добре".
- "Відвідати продуктовий магазин і ох**ти".
Де та як живе Василіса Фролова
Відома українська телеведуча наразі проживає в Дубаї (ОАЕ). Вона переїхала туди ще до повномасштабної війни.
У листопаді 2024 року Василіса вийшла заміж за батька свого сина, Дмитра Котеленця, який працює у компанії Warner Brothers. Разом вони виховують сина Родіона. Фролова розповідала, що не відкидає думки про повернення в Україну.
