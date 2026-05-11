Известная телеведущая возвращается из Дубая в Киев: украинцы ее "подкололи"
Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая в последнее время живет в Дубае, впервые за более чем 4 года возвращается в Киев — правда, ненадолго.
Звезда экрана призналась в Threads, что едет в Украину из-за срочных семейных дел и уже попросила поклонников посоветовать ей места, которые стоит посетить в столице.
Реакция на возвращение Фроловой
В комментариях телеведущую украинцы начали "подкалывать":
- "А что случилось? Пора к стоматологу?" — написал фронтмен "ТНМК" Фагот.
- "Да список у всех стандартный: стоматолог, косметолог, маникюр, анализы. Ну у меня всегда одинаковый".
- "Психолога посетить, потому что это такой стресс вам будет, страшный. Вы же не знаете, как нам здесь всем хорошо".
- "Посетить продуктовый магазин и ох**ть".
Где и как живет Василиса Фролова
Известная украинская телеведущая сейчас проживает в Дубае (ОАЭ). Она переехала туда еще до полномасштабной войны.
В ноябре 2024 года Василиса вышла замуж за отца своего сына, Дмитрия Котеленца, который работает в компании Warner Brothers. Вместе они воспитывают сына Родиона. Фролова рассказывала, что не исключает мысли о возвращении в Украину.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- 47-летняя Василиса Фролова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике во время отдыха в Индии.
- Украинская телеведущая, проживающая в ОАЭ, поделилась подробностями атаки на страну в марте.
Кроме того, Фролова официально сообщила о женитьбе с Дмитрием Котеленцом.