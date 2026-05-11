Известная телеведущая возвращается из Дубая в Киев: украинцы ее "подкололи"

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая в последнее время живет в Дубае, впервые за более чем 4 года возвращается в Киев — правда, ненадолго.

Звезда экрана призналась в Threads, что едет в Украину из-за срочных семейных дел и уже попросила поклонников посоветовать ей места, которые стоит посетить в столице.

Реакция на возвращение Фроловой

В комментариях телеведущую украинцы начали "подкалывать":

"А что случилось? Пора к стоматологу?" — написал фронтмен "ТНМК" Фагот.

"Да список у всех стандартный: стоматолог, косметолог, маникюр, анализы. Ну у меня всегда одинаковый".

"Психолога посетить, потому что это такой стресс вам будет, страшный. Вы же не знаете, как нам здесь всем хорошо".

"Посетить продуктовый магазин и ох**ть".

Где и как живет Василиса Фролова

Известная украинская телеведущая сейчас проживает в Дубае (ОАЭ). Она переехала туда еще до полномасштабной войны.

В ноябре 2024 года Василиса вышла замуж за отца своего сына, Дмитрия Котеленца, который работает в компании Warner Brothers. Вместе они воспитывают сына Родиона. Фролова рассказывала, что не исключает мысли о возвращении в Украину.

