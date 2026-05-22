"Дуже дорого": українка розкрила нюанс життя в Канаді (фото)

Українка на імʼя Юлія, яка живе в Канаді понад три роки, зізнається, що там фінансово вигідно триматися купи, а не бути одинаком.

Своїми думками та спостереженнями жінка поділилася в Instagram.

Українка про життя в Канаді

"Канада — це країна для оптовиків. Тут не вигідно жити одному, зате дуже вигідно сімʼєю, тому що все продається великими упаковками — каністри молока, йогурт, хліб. І ти постійно стоїш в магазині і думаєш: купити маленьке і дорого або велике і дешево і їсти його цілий рік", — каже авторка відео.

За словами Юлії, у Канаді дуже вигідно ділити витрати.

"А якщо ти один, це дуже дорого", — зазначила українка.

У Канаді вигідно ділити витрати Фото: Instagram

Канада — це країна для оптовиків Фото: Instagram

Життя в Канаді Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїми думками щодо почутого:

"Це хтось побачить, подумає, що так і є; як в сімʼї один працює і ще 3 ні, мама і діти ; то батьку треба працювати на 4; якщо воно велике, то воно і не дешево".

"Так можна в звичайних супермаркетах закупатись, а не в Костко".

"Та ну, це так не працює, нас 5 чоловік, відповідно треба в 5 разів більше".

Відео дня

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Юлія після кількох років життя в Канаді оселилася в підвалі.

Юлія хотіла зʼїздити в США та заплатила за туристичну візу 400 доларів, але отримала відмову.

Крім того, українець на імʼя Ігор Стасюк не прийняв вже третю пропозицію роботи в Німеччині. Чоловіка не влаштувала названа заробітна плата.