"Дуже дорого": українка розкрила нюанс життя в Канаді (фото)

Українка Юлія живе в Канаді | Фото: колаж Фокус

Українка на імʼя Юлія, яка живе в Канаді понад три роки, зізнається, що там фінансово вигідно триматися купи, а не бути одинаком.

Українка про життя в Канаді

"Канада — це країна для оптовиків. Тут не вигідно жити одному, зате дуже вигідно сімʼєю, тому що все продається великими упаковками — каністри молока, йогурт, хліб. І ти постійно стоїш в магазині і думаєш: купити маленьке і дорого або велике і дешево і їсти його цілий рік", — каже авторка відео.

За словами Юлії, у Канаді дуже вигідно ділити витрати.

"А якщо ти один, це дуже дорого", — зазначила українка.

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїми думками щодо почутого:

  • "Це хтось побачить, подумає, що так і є; як в сімʼї один працює і ще 3 ні, мама і діти ; то батьку треба працювати на 4; якщо воно велике, то воно і не дешево".
  • "Так можна в звичайних супермаркетах закупатись, а не в Костко".
  • "Та ну, це так не працює, нас 5 чоловік, відповідно треба в 5 разів більше".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, українець на імʼя Ігор Стасюк не прийняв вже третю пропозицію роботи в Німеччині. Чоловіка не влаштувала названа заробітна плата.