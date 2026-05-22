"Дуже дорого": українка розкрила нюанс життя в Канаді (фото)
Українка на імʼя Юлія, яка живе в Канаді понад три роки, зізнається, що там фінансово вигідно триматися купи, а не бути одинаком.
Своїми думками та спостереженнями жінка поділилася в Instagram.
Українка про життя в Канаді
"Канада — це країна для оптовиків. Тут не вигідно жити одному, зате дуже вигідно сімʼєю, тому що все продається великими упаковками — каністри молока, йогурт, хліб. І ти постійно стоїш в магазині і думаєш: купити маленьке і дорого або велике і дешево і їсти його цілий рік", — каже авторка відео.
За словами Юлії, у Канаді дуже вигідно ділити витрати.
"А якщо ти один, це дуже дорого", — зазначила українка.
Реакція мережі
У коментарях люди поділилися своїми думками щодо почутого:
- "Це хтось побачить, подумає, що так і є; як в сімʼї один працює і ще 3 ні, мама і діти ; то батьку треба працювати на 4; якщо воно велике, то воно і не дешево".
- "Так можна в звичайних супермаркетах закупатись, а не в Костко".
- "Та ну, це так не працює, нас 5 чоловік, відповідно треба в 5 разів більше".
