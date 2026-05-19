"Найгірше, що зі мною ставалося": українка в Канаді показала своє житло (фото)
Українка на імʼя Юлія після кількох років життя в Канаді оселилася в підвалі. Вона поскаржилася на холод та загалом неприємну обстановку там.
Своєю історією жінка поділилася в Instagram.
Українка живе в підвалі
"Я переїхала жити в підвал в Канаді. І це найгірше, що зі мною ставалося за останній час. Я взагалі вважаю, що підвали повинні заборонити на законодавчому рівні. Тут дуже темно — ти встаєш і тобі вже хочеться спати. По-друге, тут дуже холодно. Почуваю себе кротом. У нас в селі підвал називали льох. Там тримали картоплю і закрутки на зиму. Ще там жили миші", — розповіла Юлія.
Авторка відео каже, що саме для мишей цей підвал і створений, а не для того, щоб там жили люди.
Реакція мережі
У коментарях люди поділилися своїми історіями:
- "А в Канаді не можна жити в підвалі, читайте закон".
- "Взагалі бейсменти дуже теплі тут. Не знаю, чого в твоєму холодно. То треба питати господарів, може щось перекрили для економії. А загалом це звісно депресивне місце для життя".
- "До речі, вони й заборонені в багатьох містах. Їх здають часто незаконно".
- "Був, не розумієш, що на дворі, дитина не може дивитися в вікно, завжди холодно, волого, в жару літом холодно, виходиш на двір а там пекло, не розумієш, що вдягати, і завжди треба вмикати світло".
- "Жила в бейсменті, коли приїхала в Канаду в 1995 році, працювала в тому ж будинку, робила все, готувала, прала, мила, дітей дивилася, платили $300 за місяць".
