"Найгірше, що зі мною ставалося": українка в Канаді показала своє житло (фото)

Українка на імʼя Юлія після кількох років життя в Канаді оселилася в підвалі. Вона поскаржилася на холод та загалом неприємну обстановку там.

Своєю історією жінка поділилася в Instagram.

Українка живе в підвалі

"Я переїхала жити в підвал в Канаді. І це найгірше, що зі мною ставалося за останній час. Я взагалі вважаю, що підвали повинні заборонити на законодавчому рівні. Тут дуже темно — ти встаєш і тобі вже хочеться спати. По-друге, тут дуже холодно. Почуваю себе кротом. У нас в селі підвал називали льох. Там тримали картоплю і закрутки на зиму. Ще там жили миші", — розповіла Юлія.

Авторка відео каже, що саме для мишей цей підвал і створений, а не для того, щоб там жили люди.

Українка живе в підвалі в Канаді Фото: Instagram

Бейсмент (підвал) у Канаді Фото: Instagram

Українка спускається в підвал, де живе Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїми історіями:

"А в Канаді не можна жити в підвалі, читайте закон".

"Взагалі бейсменти дуже теплі тут. Не знаю, чого в твоєму холодно. То треба питати господарів, може щось перекрили для економії. А загалом це звісно депресивне місце для життя".

"До речі, вони й заборонені в багатьох містах. Їх здають часто незаконно".

"Був, не розумієш, що на дворі, дитина не може дивитися в вікно, завжди холодно, волого, в жару літом холодно, виходиш на двір а там пекло, не розумієш, що вдягати, і завжди треба вмикати світло".

"Жила в бейсменті, коли приїхала в Канаду в 1995 році, працювала в тому ж будинку, робила все, готувала, прала, мила, дітей дивилася, платили $300 за місяць".

