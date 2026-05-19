"Худшее, что со мной происходило": украинка в Канаде показала свое жилье (фото)

Украинка Юлия живет в Канаде | Фото: коллаж Фокус

Украинка по имени Юлия после нескольких лет жизни в Канаде поселилась в подвале. Она пожаловалась на холод и в целом неприятную обстановку там.

Своей историей женщина поделилась в Instagram.

Украинка живет в подвале

"Я переехала жить в подвал в Канаде. И это худшее, что со мной происходило за последнее время. Я вообще считаю, что подвалы должны запретить на законодательном уровне. Здесь очень темно — ты встаешь и тебе уже хочется спать. Во-вторых, здесь очень холодно. Чувствую себя кротом. У нас в селе подвал называли погреб. Там держали картошку и закрутки на зиму. Еще там жили мыши", — рассказала Юлия.

Автор видео говорит, что именно для мышей этот подвал и создан, а не для того, чтобы там жили люди.

Бейсмент (подвал) в Канаде
Украинка спускается в подвал, где живет
Реакция сети

В комментариях люди поделились своими историями:

  • "А в Канаде нельзя жить в подвале, читайте закон".
  • "Вообще бейсменты очень теплые здесь. Не знаю, почему в твоем холодно. Это надо спрашивать хозяев, может что-то перекрыли для экономии. А вообще это конечно депрессивное место для жизни".
  • "Кстати, они и запрещены во многих городах. Их сдают часто незаконно".
  • "Был, не понимаешь, что на дворе, ребенок не может смотреть в окно, всегда холодно, влажно, в жару летом холодно, выходишь во двор а там ад, не понимаешь, что надевать, и всегда надо включать свет".
  • "Жила в бейсменте, когда приехала в Канаду в 1995 году, работала в том же доме, делала все, готовила, стирала, мыла, детей смотрела, платили $300 в месяц".
