"Худшее, что со мной происходило": украинка в Канаде показала свое жилье (фото)

Украинка по имени Юлия после нескольких лет жизни в Канаде поселилась в подвале. Она пожаловалась на холод и в целом неприятную обстановку там.

"Я переехала жить в подвал в Канаде. И это худшее, что со мной происходило за последнее время. Я вообще считаю, что подвалы должны запретить на законодательном уровне. Здесь очень темно — ты встаешь и тебе уже хочется спать. Во-вторых, здесь очень холодно. Чувствую себя кротом. У нас в селе подвал называли погреб. Там держали картошку и закрутки на зиму. Еще там жили мыши", — рассказала Юлия.

Автор видео говорит, что именно для мышей этот подвал и создан, а не для того, чтобы там жили люди.

"А в Канаде нельзя жить в подвале, читайте закон".

"Вообще бейсменты очень теплые здесь. Не знаю, почему в твоем холодно. Это надо спрашивать хозяев, может что-то перекрыли для экономии. А вообще это конечно депрессивное место для жизни".

"Кстати, они и запрещены во многих городах. Их сдают часто незаконно".

"Был, не понимаешь, что на дворе, ребенок не может смотреть в окно, всегда холодно, влажно, в жару летом холодно, выходишь во двор а там ад, не понимаешь, что надевать, и всегда надо включать свет".

"Жила в бейсменте, когда приехала в Канаду в 1995 году, работала в том же доме, делала все, готовила, стирала, мыла, детей смотрела, платили $300 в месяц".

