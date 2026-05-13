Украинке отказали в американской визе: "400 долларов коту под хвост" (видео)

Украинка по имени Юлия, которая живет в Канаде более трех лет, хотела съездить в США и заплатила за туристическую визу 400 долларов. Впрочем, ей отказали.

Своей историей женщина поделилась в Instagram.

"Сегодня я оплатила 400 долларов на благо американской экономики. То есть коту под хвост. Потому что мне отказали в американской визе. И я такая злая. Потому что это был мой первый и последний раз, когда я подавалась на туристическую визу в Америку. Больше я этого делать не буду. По крайней мере за деньги. Не в этой жизни, значит", — сказала автор видео.

Юлия говорит, что это абсурдная ситуация.

"Мы им платим деньги за то, чтобы иметь возможность просто заехать в эту страну. Вот это сильный бренд. Вот это маркетологи у Америки. Что они ее так распиарили", — добавила Юлия.

Украинка уже была в США — видела восточное побережье и Флориду. Но хотела еще Сиэтл и Сан-Франциско.

В частности, она спросила, подавались ли люди на визы во второй раз после отказа.

Реакция сети

В комментариях люди подискутировали относительно услышанного:

"Если в Канаде сделают безвиз для украинцев, то приезжайте лучше в Канаду. Банф, национальные парки красивые, та же самая атмосфера северной Америки".

"Весь спектр эмоций чувствую через экран".

"Конечно. Потому что сама страна того стоит! Не Трамп и тд, а природа, климат, воздух, вода повсюду. Канаде это и не снилось! 24 апреля у нас снег и дубарина -18 по ощущениям, потому что ветер такой, что машину сносит".

"Вероятно что да, потому что эта страна стоит того, чтобы ее увидеть".

