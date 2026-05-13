Українці відмовили в американській візі: "400 доларів коту під хвіст" (відео)
Українка на імʼя Юлія, яка живе в Канаді понад три роки, хотіла зʼїздити в США та заплатила за туристичну візу 400 доларів. Втім, їй відмовили.
Своєю історією жінка поділилася в Instagram.
Українка "викинула" 400 доларів на візу
"Сьогодні я оплатила 400 доларів на благо американської економіки. Тобто коту під хвіст. Тому що мені відмовили в американській візі. І я така зла. Тому що це був мій перший і останній раз, коли я подавалася на туристичну візу в Америку. Більше я цього робити не буду. Принаймні за гроші. Не в цьому житті, значить", — сказала авторка відео.
Юлія каже, що це абсурдна ситуація.
"Ми їм платимо гроші за те, щоб мати можливість просто заїхати в цю країну. Оце сильний бренд. Оце маркетологи в Америки. Що вони її так розпіарили", — додала Юлія.
Українка вже була в США — бачила східне узбережжя і Флориду. Але хотіла ще Сієтл і Сан-Франциско.
Зокрема, вона запитала, чи люди подавалися на візи вдруге після відмови.
Реакція мережі
У коментарях люди подискутували щодо почутого:
- "Якщо в Канаді зроблять безвіз для українців, то приїжджайте краще в Канаду. Банф, національні парки гарні, таж сама атмосфера північної Америки".
- "Весь спектр емоцій відчуваю через екран".
- "Звичайно. Бо сама країна того варта! Не Трамп і тд, а природа, клімат, повітря, вода повсюди. Канаді то і не снилося! 24 квітня у нас сніг і дубаріна -18 по відчуттям, бо вітер такий, що машину зносить".
- "Певно що так, бо ця країна вартує того, щоб її побачити".
