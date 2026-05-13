Українці відмовили в американській візі: "400 доларів коту під хвіст" (відео)

Українка на імʼя Юлія, яка живе в Канаді понад три роки, хотіла зʼїздити в США та заплатила за туристичну візу 400 доларів. Втім, їй відмовили.

Своєю історією жінка поділилася в Instagram.

Українка "викинула" 400 доларів на візу

"Сьогодні я оплатила 400 доларів на благо американської економіки. Тобто коту під хвіст. Тому що мені відмовили в американській візі. І я така зла. Тому що це був мій перший і останній раз, коли я подавалася на туристичну візу в Америку. Більше я цього робити не буду. Принаймні за гроші. Не в цьому житті, значить", — сказала авторка відео.

Юлія каже, що це абсурдна ситуація.

"Ми їм платимо гроші за те, щоб мати можливість просто заїхати в цю країну. Оце сильний бренд. Оце маркетологи в Америки. Що вони її так розпіарили", — додала Юлія.

Українка вже була в США — бачила східне узбережжя і Флориду. Але хотіла ще Сієтл і Сан-Франциско.

Відео дня

Зокрема, вона запитала, чи люди подавалися на візи вдруге після відмови.

Українці відмовили у візі

Реакція мережі

У коментарях люди подискутували щодо почутого:

"Якщо в Канаді зроблять безвіз для українців, то приїжджайте краще в Канаду. Банф, національні парки гарні, таж сама атмосфера північної Америки".

"Весь спектр емоцій відчуваю через екран".

"Звичайно. Бо сама країна того варта! Не Трамп і тд, а природа, клімат, повітря, вода повсюди. Канаді то і не снилося! 24 квітня у нас сніг і дубаріна -18 по відчуттям, бо вітер такий, що машину зносить".

"Певно що так, бо ця країна вартує того, щоб її побачити".

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українець на імʼя Ігор Стасюк не прийняв вже третю пропозицію роботи в Німеччині. Чоловіка не влаштувала названа заробітна плата.

Українка на імʼя Олена Левчук живе в Канаді останні сім років. Жінка називає цю країну найкращою для життя та не шкодує, що переїхала туди.

Крім того, українка, яка живе в Канаді три роки, зізналася, що за цей період так і не отримала статус постійного резидента.