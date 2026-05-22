"Очень дорого": украинка раскрыла нюанс жизни в Канаде (фото)
Украинка по имени Юлия, которая живет в Канаде более трех лет, признается, что там финансово выгодно держаться вместе, а не быть одиночкой.
Своими мыслями и наблюдениями женщина поделилась в Instagram.
Украинка о жизни в Канаде
"Канада — это страна для оптовиков. Здесь не выгодно жить одному, зато очень выгодно семьей, потому что все продается большими упаковками — канистры молока, йогурт, хлеб. И ты постоянно стоишь в магазине и думаешь: купить маленькое и дорого или большое и дешевое и есть его круглый год", — говорит автор видео.
По словам Юлии, в Канаде очень выгодно делить расходы.
"А если ты один, это очень дорого", — отметила украинка.
Реакция сети
В комментариях люди поделились своими мыслями относительно услышанного:
- "Это кто-то увидит, подумает, что так и есть; если в семье один работает и еще 3 нет, мама и дети; то отцу надо работать на 4; если оно большое, то оно и не дешево".
- "Так можно в обычных супермаркетах закупаться, а не в Костко".
- "Да ну, это так не работает, нас 5 человек, соответственно надо в 5 раз больше".
Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны?
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинка по имени Юлия после нескольких лет жизни в Канаде поселилась в подвале.
- Юлия хотела съездить в США и заплатила за туристическую визу 400 долларов, но получила отказ.
Кроме того, украинец по имени Игорь Стасюк не принял уже третье предложение работы в Германии. Мужчину не устроила названная заработная плата.