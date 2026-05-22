"Здесь такого нет": девушка рассказала, чего украинского ей не хватает в США (видео)

Украинка по имени Мария, которая живет в США, очень скучает по вещам, которые для ее родины очень привычны, но там их нет.

Своими мыслями девушка поделилась в Instagram.

Украинка о жизни в США

"Украинские вещи, которых мне не хватает в Америке. Первое — это наши украинские заправки. Это лучшее, что у нас просто есть. Потому что там всегда очень чисто, такой запах приятный. Вот наши заправки имеют такой особый вайб. Всегда пацаны приезжают на заправку, берут эти невероятно вкусные хотдоги, которых нигде нет в Америке. Здесь такого нет. Здесь гораздо более холодные заправки и здесь как бы нет, кто тебя заправляет. Ты сам должен заправиться. Соответственно, не такое ощущение", — говорит Мария.

Ей также не хватает прогулок по парку, которых в Украине очень много.

Відео дня

"То есть всегда возле дома есть какой-то парк, до которого ты можешь дойти пешком. В Америке так это не работает. Ты должен сначала доехать на машине хотя бы минут 15-10. И тогда ты уже можешь пойти гулять по парку. Ну и сами по себе парки здесь немного другие", — отметила автор видео.

Следующий пункт — школьная жизнь.

"В Украине у тебя есть классный руководитель. У тебя есть твой класс. Ты знаешь, что ты там 11-А. И у тебя есть 30 учеников. В Америке такого нет. У тебя нет классного руководителя. У тебя нет своего кабинета, где есть ваш класс. У тебя нет одноклассников, которых ты видишь прям каждый день. У тебя каждый раз новые ученики", — говорит Мария.

В частности, там нет "первых" и "последних" звонков.

"Я не думала, что они настолько важны. Это настолько такое ощущение объединенности. У нас есть эти выступления. Здесь вообще выступлений как таковых у меня не было в школе", — говорит девушка.

Реакция сети

В комментариях украинцы поделились своими мыслями:

"Дайте мне хотдог, пончик и кофе с заправки WOG и я больше ничего в жизни не хочу".

"А где ты живешь в Америке, что нигде парков не видела? Мне кажется что более масштабных парков, как в Америке, я нигде в мире не видел. В Украине все гораздо скромнее".

"Ну, зато там спорт развит во всех учебных заведениях, спортивный досуг и секции это особенность именно их системы".

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка по имени Юлия, которая живет в Канаде более трех лет, считает, что в эмиграции очень трудно построить отношения.

Украинец по имени Игорь Стасюк не принял уже третье предложение работы в Германии. Мужчину не устроила названная заработная плата.

Кроме того, в Испании желание накормить бездомного кота может обернуться штрафом в сотни евро.