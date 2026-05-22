"Тут такого немає": дівчина розповіла, чого українського їй бракує в США (відео)

Українка на імʼя Марія, яка живе в США, дуже сумує за речима, які для її батьківщини дуже звичні, але там їх немає.

Своїми думками дівчина поділилася в Instagram.

Українка про життя в США

"Українські речі, яких мені бракує в Америці. Перше — це наші українські заправки. Це найкраще, що в нас просто є. Тому що там завжди дуже чисто, такий запах приємний. От наші заправки мають такий особливий вайб. Завжди пацани приїжджають на заправку, беруть оці неймовірно смачні хотдоги, яких ніде немає в Америці. Тут такого немає. Тут набагато холодніші заправки і тут якби немає, хто тебе заправляє. Ти сам маєш заправитися. Відповідно, не таке відчуття", — каже Марія.

Їй також не вистачає прогулянок парком, яких в Україні дуже багато.

"Тобто завжди біля дому є якийсь парк, до якого ти можеш дійти пішки. В Америці так це не працює. Ти мусиш спочатку доїхати машиною хоча б хвилин 15-10. І тоді ти вже можеш піти гуляти парком. Ну і самі по собі парки тут трішки інакші", — зазначила авторка відео.

Наступний пункт — шкільне життя.

"В Україні в тебе є класний керівник. В тебе є твій клас. Ти знаєш, що ти там 11-А. І в тебе є 30 учнів. В Америці такого немає. В тебе немає класного керівника. В тебе немає свого кабінету, де є ваш клас. В тебе немає однокласників, яких ти бачиш прям кожен день. В тебе кожного разу нові учні", — каже Марія.

Зокрема, там немає "перших" та "останніх" дзвоників.

"Я не думала, що вони настільки важливі. Це настільки таке відчуття обʼєднаності. В нас є оці виступи. Тут взагалі виступів як таких в мене не було в школі", — каже дівчина.

Реакція мережі

У коментарях українці поділилися своїми думками:

"Дайте мені хотдог, пончик і каву зі заправки WOG і я більше нічого в житті не хочу".

"А де ти живеш в Америці, що ніде парків не бачила? Мені здається що більш масштабних парків, як в Америці, я ніде в світі не бачив. В Україні все набагато скромніше".

"Ну, зато там спорт розвинений у всіх навчальних закладах, спортивне дозвілля та секції це особливість саме їх системи".

