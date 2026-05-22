"Ніхто не попереджає": українка в Канаді розповіла правду про життя за кордоном (відео)

Українка на імʼя Юлія, яка живе в Канаді понад три роки, вважає, що в еміграції дуже важко побудувати стосунки, адже людина після таких змін стає зовсім іншою.

Своїми думками жінка поділилася в Instagram.

Стосунки в еміграції

"Одна річ, про яку ніхто не попереджає перед еміграцією. Тобі може стати важко будувати стосунки. Не тому, що навколо погані люди, а тому що змінюєшся ти, ти звикаєш все вирішувати сам. Перестаєш легко довіряти, стаєш більш обережним, ти втомлюєшся пояснювати кожен раз свою історію знову і знову", — каже Юлія.

За її словами, в якийсь момент ловиш себе на думці: "Раніше я була більш відкритою".

"Еміграція робить тебе сильнішим, але іноді менш мʼяким", — резюмувала українка.

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїми думками та досвідом:

"Я би сказала, не тільки будувати нові стосунки, а навіть, зберегти наявні. Хоча, ми з чоловіком більше 10 років у у шлюбі, і я можу точно сказати, що в Канаді у перший рік були такі "гойдалки" у відносинах, що я казала: було би куди піти, я би пішла. Імміграція точно змінює людину — випробування часто бувають непростими. Але ми вже три з половиною роки тут і все потихеньку стає на свої нові місця".

"То капець якийсь, треба повертатися додому, жити без кохання то не цікаво".

"Певно, так і є".

