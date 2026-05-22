"Никто не предупреждает": украинка в Канаде рассказала правду о жизни за границей (видео)
Украинка по имени Юлия, которая живет в Канаде более трех лет, считает, что в эмиграции очень трудно построить отношения, ведь человек после таких изменений становится совсем другим.
Своими мыслями женщина поделилась в Instagram.
Отношения в эмиграции
"Одна вещь, о которой никто не предупреждает перед эмиграцией. Тебе может стать трудно строить отношения. Не потому, что вокруг плохие люди, а потому что меняешься ты, ты привыкаешь все решать сам. Перестаешь легко доверять, становишься более осторожным, ты устаешь объяснять каждый раз свою историю снова и снова", — говорит Юлия.
По ее словам, в какой-то момент ловишь себя на мысли: "Раньше я была более открытой".
"Эмиграция делает тебя сильнее, но иногда менее мягким", — резюмировала украинка.
Реакция сети
В комментариях люди поделились своими мыслями и опытом:
- "Я бы сказала, не только строить новые отношения, а даже сохранить имеющиеся. Хотя, мы с мужем более 10 лет в браке, и я могу точно сказать, что в Канаде в первый год были такие "качели" в отношениях, что я говорила: было бы куда пойти, я бы ушла. Иммиграция точно меняет человека — испытания часто бывают непростыми. Но мы уже три с половиной года здесь и все потихоньку становится на свои новые места".
- "Это капец какой-то, надо возвращаться домой, жить без любви то не интересно".
- "Наверное, так и есть".
