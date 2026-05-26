Американець здивувався побаченому в Україні: "Це був просто шок" (відео)

Американець, який одружився з українкою та приїхав на її батьківщину, сильно здивувався через ці звичні для нас пʼять речей.

Про це він розповів в Instagram.

Американець про побачене в Україні

"Я американець. Топ-5 речей, до яких я не міг звикнути, коли я був перший раз в Україні. Номер 1 — це парковки. Для мене це був просто шок, що люди можуть паркуватися на бордюрах, просто в рандомних місцях. І коли я приїхав перший раз у Львів, я питав у друзів: "Можна тут стати?" Вони говорять: "Не переживай, нічого не буде", — пригадує чоловік.

У США, за його словами, машину одразу забере евакуатор.

"Номер 2 — як люди їздять у Києві. Це мене дуже шокувало. Я просто їду, як всі, на дорозі, і просто хтось летить. Дуже-дуже швидко проїжджали повз", — каже іноземець.

Третім номером стали заправки.

"Ви спочатку заправляєте і потім платите. У нас ми спочатку платимо, а потім заправляємось. А якщо в когось немає грошей? Уже залили, і потім що? Немає грошей на карточці? Вони просто їдуть додому? Як це працює? Я не розумію", — запитав американець.

Четвертий пункт — напої в Україні.

"Вони завжди теплі. У нас вони завжди холодні", — каже чоловік.

За словами його дружини, і взимку, і влітку в Америці завжди приносять лід.

"Номер 5. Як люди в Україні вдягаються. Просто гуляю і там просто всі люди дуже гарно вдягаються. А в нас це дуже рідко. Це мають бути якісь заклади чи івенти", — розповідає американець.

Реакція мережі

У коментарях люди висловили свої думки щодо почутого:

"На рахунок теплих напоїв не правда. На заправках є холодильник. І там вода холодна".

"На заправці спочатку платиш, потім заправляєш. Хіба якщо до повного баку, тоді післяплата. Цікаво, чи бувають ситуації, коли заправив до повного баку, а грошей на картці не вистачило. Що роблять в такій ситуації?"

"Пити холодними напої шкідливо в будь-якому випадку, мені подобається, що я завжди можу купити нормальну воду і напитися. А одягатися гарно завжди в Україні привчені люди з дитинства і це добре".

