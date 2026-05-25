Будинки за сотні тисяч доларів: який вигляд має найбагатше село на Волині (фото)

Українка провела мініекскурсію селом Рованці у Волинській області. Через щільну забудову та близькість до обласного центру воно фактично стало сучасним передмістям, де активно будується нерухомість, відкриваються нові магазини та розвивається бізнес.

Дівчина показала, як живе населений пункт під Луцьком у 2026 році.

Село Рованці

"Скільки коштує життя в найбагатшому селі на Волині? Це селище схоже на маленьке європейське містечко і розвивається воно з шаленою швидкістю", — сказала авторка відео.

Зараз там будують сучасний житловий комплекс з найбільшим басейном та тенісними кортами.

"Але скільки коштує облаштувати своє життя тут? Сотка землі в Рованцях коштує від 6 до 9 тисяч доларів. Таунхауси від 90 до 120 тисяч доларів. А якщо говорити про преміум-сегмент, то елітний будинок з величезною територією, розкішними балконами та ексклюзивним проєктом коштує 330 777 доларів", — зазначила українка.

Село Рованці

Село Рованці під Луцьком

Село Рованці

У Рованцях будують елітні ЖК Фото: Скріншот TikTok

Реакція мережі

У коментарях українці висловили свої думки:

"Таунхауси є дешевші, і окремі будинки теж можна купити дешевше. Гарний будинок від 200, а не те, що ви назвали".

"Ніколи воно селищем не було. Село, воно і в Рованцях, і в Боратині село".

