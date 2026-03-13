Українка у 24 роки придбала хату в селі: як вона виглядає перед ремонтом (відео)

Дівчина на імʼя Каріна купила хату в селі у 24 роки. Наразі вона збирається робити там ремонт.

Про свою покупку в Тернопільській області блогерка розповіла в TikTok. Каріна, зокрема, планує поміняти шафу.

Дівчина купила хату в селі у 24 роки

"Мені 24 роки і я за своє життя тільки встигла купити стареньку хатинку в селі, хоча я планувала, що до 20 років я вже буду мільйонеркою, відомою блогеркою, але те, що маємо, те маємо", — розповіла авторка відео.

Зокрема, вона показала свій ґанок.

"Також, хто хоче побачити, як буде виглядати хата після ремонту, підпишіться, щоб не пропустити", — додала Каріна.

Дівчина планує багато що змінювати, зокрема поміняти шафу (не викидати, а пофарбувати в інший колір, оновивши її).

"Всі ви питаєтесь, де я купила будиночок, я купила в Тернопільській області, хоча живу і працюю я в Києві. Чому так? Тому що я планую робити це більше як свою дачу", — зізналася українка.

Відео дня

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі похвалили Каріну за таке досягнення у свої 24:

"24 роки, але досягла більше, чим я у 48".

"Я так представляю, скільки цей будинок коштує. Він хоча би 2000 $ коштує. І то я думаю, що менше".

"Молодець, так тримати, головне, що не сидиш на місці, рух це життя".

"В сучасних реаліях хороше досягнення".

