Украинка в 24 года приобрела дом в селе: как он выглядит перед ремонтом (видео)

Девушка по имени Карина купила дом в селе в 24 года. Сейчас она собирается делать там ремонт.

О своей покупке в Тернопольской области блогерша рассказала в TikTok. Карина, в частности, планирует поменять шкаф.

"Мне 24 года и я за свою жизнь только успела купить старенький домик в деревне, хотя я планировала, что к 20 годам я уже буду миллионершей, известной блогершей, но то, что имеем, то имеем", — рассказала автор видео.

В частности, она показала свое крыльцо.

"Также, кто хочет увидеть, как будет выглядеть дом после ремонта, подпишитесь, чтобы не пропустить", — добавила Карина.

Девушка планирует многое менять, в частности шкаф (не выбрасывать, а покрасить в другой цвет, обновив его).

"Все вы спрашиваете, где я купила домик, я купила в Тернопольской области, хотя живу и работаю я в Киеве. Почему так? Потому что я планирую делать это больше как свою дачу", — призналась украинка.

Реакция сети

В комментариях пользователи сети похвалили Карину за такое достижение в свои 24:

"24 года, но достигла больше, чем я в 48".

"Я так представляю, сколько этот дом стоит. Он хотя бы 2000$ стоит. И то я думаю, что меньше".

"Молодец, так держать, главное, что не сидишь на месте, движение это жизнь".

"В современных реалиях хорошее достижение".

