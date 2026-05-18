У горах знайшли 111-річну хату, де "зупинився час": всередині інший світ (фото)

Це стара хатина високо в горах серед лісу, де замість шуму машин – тиша, вітер і спів птахів. Їй уже понад 111 років. Хатина збудована з букових колод, – дерево досі дуже міцне й просто ідеально тримає тепло – всередині завжди дуже тепло.

Сам будиночок зовсім крихітний, — всього 4 на 3,5 метри квадратних. Там немає ані води, ані світла, сигнал мобільного телефона ловить погано. З водою проблем нема, за словами господарів, поруч тече струмок, можна набрати води, нагріти її на пічці й навіть помитися. Як вони там живуть, – читайте у матеріалі Фокусу.

"Колись тут жив мій прапрадідусь із бабусею, а тепер сюди приходимо ми побути в тиші, відпочити душею і просто трохи видихнути", – розповідає Ніколь, яка зараз працює майстринею тату в Празі, Чехія.

За її словами, дістатися до будинку непросто: приблизно годину треба йти пішки вгору через ліс, при цьому ще й тягнути важкі сумки.

"Коли доходиш, сідаєш у гамак, дивишся на гори, то вся втома просто зникає… Вже приблизно 9 років ми з мамою потроху доглядаємо це місце. Щось лагодимо, підфарбовуємо, прибираємо, топимо піч, щоб хата жила. Не завжди все легко. Недавно нам навіть розбили вікно… У лісі важко за всім встежити, але ми не здаємось, бо для нас це не просто стара дача. Це спокій. Це сила. Місце, куди завжди хочеться повертатися, а спиться тут так солодко, як ніде в місті", – розповідає дівчина.

У будинку дуже автентична атмосфера

Вона називає цю місцевість "Борсуком", пояснюючи, що це не просто так.

"Назва "Борсук", кажуть, пішла від того, що колись у наших лісах водилося багато борсуків. Так вона й закріпилася. І мені здається, що ця назва ідеально пасує цьому місцю", – зазначає Ніколь.

