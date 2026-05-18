В горах нашли 111-летний дом, где "остановилось время": внутри другой мир (фото)

Это старая хижина высоко в горах среди леса, где вместо шума машин — тишина, ветер и пение птиц. Ей уже более 111 лет. Хижина построена из буковых бревен, — дерево до сих пор очень прочное и просто идеально держит тепло — внутри всегда очень тепло.

Сам домик совсем крошечный, — всего 4 на 3,5 метра квадратных. Там нет ни воды, ни света, сигнал мобильного телефона ловит плохо. С водой проблем нет, по словам хозяев, рядом течет ручей, можно набрать воды, нагреть ее на печке и даже помыться. Как они там живут, — читайте в материале Фокуса.

"Когда-то здесь жил мой прапрадедушка с бабушкой, а теперь сюда приходим мы побыть в тишине, отдохнуть душой и просто немного выдохнуть", — рассказывает Николь, которая сейчас работает мастером тату в Праге, Чехия.

По ее словам, добраться до дома непросто: примерно час надо идти пешком вверх через лес, при этом еще и тащить тяжелые сумки.

Відео дня

"Когда доходишь, садишься в гамак, смотришь на горы, то вся усталость просто исчезает... Уже примерно 9 лет мы с мамой понемногу ухаживаем за этим местом. Что-то чиним, подкрашиваем, убираем, топим печь, чтобы дом жил. Не всегда все легко. Недавно нам даже разбили окно... В лесу трудно за всем уследить, но мы не сдаемся, потому что для нас это не просто старая дача. Это спокойствие. Это сила. Место, куда всегда хочется возвращаться, а спится здесь так сладко, как нигде в городе", — рассказывает девушка.

В доме очень аутентичная атмосфера Фото: Instagram

Она называет эту местность "Барсуком", объясняя, что это не просто так.

"Название "Барсук", говорят, пошло от того, что когда-то в наших лесах водилось много барсуков. Так оно и закрепилось. И мне кажется, что это название идеально подходит этому месту", — отмечает Николь.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Молодая пара приобрела старый дом в восьми километрах от Умани, что в Черкасской области. В населенном пункте есть школа, отделение полиции, поселковый совет. Среди основных преимуществ — неподалеку от их участка растет лес. Однако во время ремонта они столкнулись с рядом препятствий.

Супруги из Сумской области приобрели старый дом в селе и взялись за ремонт, строя планы на будущее. Тогда они еще не знали, как кардинально изменится их история уже через короткое время.

Виктория Русакова провела виртуальную экскурсию по своему дому в селе Беседка. Жилье расположено в Киевский области — в 1,5 ч езды от Киева.