Переселенка оказалась на Буковине: что ее там удивило (фото)

После переезда из Сумской области в Черновицкую женщина поделилась забавной ситуацией, которая случилась с ней во время адаптации на новом месте.

Супруги из Сумской области приобрели старый дом в селе и взялись за ремонт, строя планы на будущее. Тогда они еще не знали, как кардинально изменится их история уже через короткое время. Больше об их истории, — читайте в публикации Фокуса.

Дом в деревне

Пара переехала на запад Украины еще в 2024 году. Новый дом казался возможностью создать уютное пространство для семьи: они закупали строительные материалы, мебель, бытовую технику и постепенно обновляли жилье. Ремонт уже начал набирать обороты — успели завершить ванную комнату и начать обустройство кухни.

Однако жизнь внесла свои коррективы: муж, который впоследствии стал на военную службу, погиб на фронте. С тех пор женщина осталась одна в доме, который они вместе планировали как общий семейный дом.

Несмотря на потерю, женщина продолжает жить и постепенно завершать начатое. В своем блоге она делится личными переживаниями, признаваясь, что ежедневно проживает боль, но находит силы двигаться дальше.

"Жизнь приходится собирать по кускам. Я не сильная. Мне больно каждый день. И я тоже плачу... Но я иду дальше. Для него. Для нас", — говорит хозяйка дома.

Забавная ситуация

С ремонтом украинке помогал местный житель, который во время работы обратился с необычной просьбой и сказал: "Дай мне грали".

Переселенцы купили дом в селе

Женщина признается, что впервые услышала это слово и оно вызвало у нее удивление и ассоциации с чем-то совершенно незнакомым. Как оказалось позже, речь шла о вполне обыденной вещи, хорошо известной в местном обиходе.

Своей историей она поделилась в соцсетях, предложив подписчикам угадать значение слова.

"Жизнь в селе без фильтров", — подытожила автор поста.

