Переселенка оказалась на Буковине: что ее там удивило (фото)
После переезда из Сумской области в Черновицкую женщина поделилась забавной ситуацией, которая случилась с ней во время адаптации на новом месте.
Супруги из Сумской области приобрели старый дом в селе и взялись за ремонт, строя планы на будущее. Тогда они еще не знали, как кардинально изменится их история уже через короткое время. Больше об их истории, — читайте в публикации Фокуса.
Дом в деревне
Пара переехала на запад Украины еще в 2024 году. Новый дом казался возможностью создать уютное пространство для семьи: они закупали строительные материалы, мебель, бытовую технику и постепенно обновляли жилье. Ремонт уже начал набирать обороты — успели завершить ванную комнату и начать обустройство кухни.
Однако жизнь внесла свои коррективы: муж, который впоследствии стал на военную службу, погиб на фронте. С тех пор женщина осталась одна в доме, который они вместе планировали как общий семейный дом.
Несмотря на потерю, женщина продолжает жить и постепенно завершать начатое. В своем блоге она делится личными переживаниями, признаваясь, что ежедневно проживает боль, но находит силы двигаться дальше.
"Жизнь приходится собирать по кускам. Я не сильная. Мне больно каждый день. И я тоже плачу... Но я иду дальше. Для него. Для нас", — говорит хозяйка дома.
Забавная ситуация
С ремонтом украинке помогал местный житель, который во время работы обратился с необычной просьбой и сказал: "Дай мне грали".
Женщина признается, что впервые услышала это слово и оно вызвало у нее удивление и ассоциации с чем-то совершенно незнакомым. Как оказалось позже, речь шла о вполне обыденной вещи, хорошо известной в местном обиходе.
Своей историей она поделилась в соцсетях, предложив подписчикам угадать значение слова.
"Жизнь в селе без фильтров", — подытожила автор поста.
