Украинка снимает квартиру в Варшаве за 140 тысяч: "Жесть" (фото)

Украинка снимает квартиру в центре Варшавы за 140 тысяч гривен. Она показала, за что платит такие деньги.

В Instagram женщина провела экскурсию по своему съемному дому в столице Польши.

"В Варшаве бешено дорого и поэтому нам пришлось арендовать квартиру за 140 тысяч в месяц. Если вы себе представили пентхаус, то нет, это всего лишь 45 квадратов и количество сюрпризов на квадратный метр здесь достаточно. Если с такой арендой не будет хватать на рестораны, то здесь есть более-менее полноценная кухня, с техникой, посудомойкой и всеми видами ложек и вилок", — рассказала автор видео.

Также в квартире есть гостиная с большим телевизором, отдельная спальня.

"И здесь, собственно, скрывается первый сюрприз: это батарея, которая среди ночи выдает различные спецэффекты. Например, "звук тревоги", "звук ядерной тревоги". Отдельное недоразумение это меганеуютный и ненужный балкон. Лучше бы они отвели эту площадь для спальни", — считает украинка.

Из квартиры открывается вид на другие дома, но жилье расположено максимально в центре города, в чем плюс.

Украинка снимает квартиру в Варшаве Фото: Instagram

Вид из окна Фото: Instagram

Украинка снимает квартиру в Варшаве Фото: Instagram

"И это существенно влияет на цену. И паркоместо тоже есть. Еще из хорошего: очень много места для хранения вещей, а для небольшой квартиры это суперважно", — говорит украинка.

В частности, есть ванная — небольшая, но новая и со стиральной машинкой.

"Душ здесь контрастный, даже если вы этого не хотите. Вода то холоднее, то теплее", — говорит автор видео.

Батарея, которая издает резкие звуки Фото: Instagram

Балкон Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях пользователи сети поделились своим опытом съема жилья в Польше:

"Так цена такая из-за аренды по суточной, а не из-за "дорогой Варшавы".

"Жесть. Живу в Варшаве уже 2 года в престижном Вилянуве в стильном доме, квартира 56 метров — цена 5500 зл за все (чинш, паркинг, дополнительные платежи)".

"Вауу, очень удивилась цене, потому что 2 года жила на Jana Pawła (до 09.2025) и там за квартиру (студия + спальня) — платили 3.5 тыс зл, сразу возле метро Рондо ОнЗ".

"Это разве краткосрочная аренда на месяц, потому что таких цен на долгосрочные аренды нет еще и с такими условиями, за такие деньги на улице Złota в небоскребе, пентхаус снять. Это невероятно дорого (здесь не так дорого, не пугайте людей, за 1к€ можно арендовать нормальную квартиру".

