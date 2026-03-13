Женщина показала место в Киеве, где можно поесть "за копейки" (фото)

Украинка показала место в Киеве, где можно поесть по очень демократичным ценам, особенно как для столицы.

В Instagram женщина провела короткую видеоэкскурсию заведением на улице Коновальца, где также есть много зелени.

Столовая в Киеве с низкими ценами

"Нашла столовую с ценами из прошлого. Серьезно — очень некиевские" — говорит автор ролика.

Салаты там стоят около 35 гривен, вторые блюда — от 40 (есть индюк в остром соусе, куриное филе, биток).

"Самое дорогое блюдо, которое я видела, 80 грн. Мой полноценный обед — 245 грн. Это место работает только в будни с 8 до 15:30", — подчеркнула женщина.

Локация: улица Коновальца, 11 (столовая "АсМАП Украина).

"Еще один неожиданный бонус — в зале очень много зелени. Скорее оранжерея, чем столовая", — написала под видео киевлянка.

Столовая в Киеве Фото: Instagram

Блюда в столовой Фото: Instagram

Там растет много зелени Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы подискутировали по поводу увиденного и поблагодарили за знакомство с такой локацией:

"Да в моншере за 300 грн тоже порции огого и не просто котлетка со свеклой. Как-то так".

"Давно в заметках, но пока никак не по пути".

"Много лет работала рядом и обедали в этой столовой. Спасибо за воспоминания".

"Таких цен нигде не видела. Атмосфера".

"Кафе-оранжерея. Круто придумали".

