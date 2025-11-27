Секретное место в Киеве: столовая КГГА, где можно наесться "за копейки" (видео)
Украинка показала, как можно попасть в место, где питаются депутаты Киевской городской государственной администрации на Крещатике. Цены там на уровне с "Пузатой хатой".
Женщина провела мини-экскурсию по столовой КГГА. Более того, она раскрыла, когда можно получить порцию еды со скидкой.
Столовая КГГА: как туда попасть
"А знали ли вы, что в здании КГГА есть столовая, которая доступна всем желающим. Цены там ниже, чем в "Пузатой хате". Как туда попасть?" — сказала автора видео.
Сначала надо зайти в центральный вход здания, отдать свои вещи проверить охраннику, а дальше идти прямо. Проходите через кофейню, заходите в большой белый зал. Прямо перед вами будет кафе, вам нужно повернуть в этом зале налево. Там вы увидите столовую.
Интересно, что в конце дня можно кое-что из ассортимента приобрести с собой домой с 30% скидкой.
"Я была уже после 14:30, и выбор блюд был небогат. Съела я рыбную котлету с салатом из квашеной капусты. Это было вкусно. А какой там узвар — как я люблю!" — рассказала автор видео.
Реакция людей
В комментариях пользователи сети рассказали свои впечатления от визита в столовую КГГА:
- "А вы знаете, что сотрудники (большая часть) носят с собой на работу судочки с едой, потому что столовая для них дорогая?".
- "Вы что? Как можно депутатов объедать".
- "Знали, обедали и не сказала бы, что цены ниже Пузатой хаты".
- "Но персонал не очень приветливый и в Пузатой вкуснее".
