Секретное место в Киеве: столовая КГГА, где можно наесться "за копейки" (видео)

Украинка показала, как можно попасть в место, где питаются депутаты Киевской городской государственной администрации на Крещатике. Цены там на уровне с "Пузатой хатой".

Женщина провела мини-экскурсию по столовой КГГА. Более того, она раскрыла, когда можно получить порцию еды со скидкой.

Столовая КГГА: как туда попасть

"А знали ли вы, что в здании КГГА есть столовая, которая доступна всем желающим. Цены там ниже, чем в "Пузатой хате". Как туда попасть?" — сказала автора видео.

Сначала надо зайти в центральный вход здания, отдать свои вещи проверить охраннику, а дальше идти прямо. Проходите через кофейню, заходите в большой белый зал. Прямо перед вами будет кафе, вам нужно повернуть в этом зале налево. Там вы увидите столовую.

Интересно, что в конце дня можно кое-что из ассортимента приобрести с собой домой с 30% скидкой.

Столовая КГГА

"Я была уже после 14:30, и выбор блюд был небогат. Съела я рыбную котлету с салатом из квашеной капусты. Это было вкусно. А какой там узвар — как я люблю!" — рассказала автор видео.

Реакция людей

В комментариях пользователи сети рассказали свои впечатления от визита в столовую КГГА:

"А вы знаете, что сотрудники (большая часть) носят с собой на работу судочки с едой, потому что столовая для них дорогая?".

"Вы что? Как можно депутатов объедать".

"Знали, обедали и не сказала бы, что цены ниже Пузатой хаты".

"Но персонал не очень приветливый и в Пузатой вкуснее".

