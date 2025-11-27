Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Секретне місце у Києві: їдальня КМДА, де можна наїстися "за копійки" (відео)

їдальня КМДА як туди потрапити
Їдальня КМДА | Фото: колаж Фокус

Українка показала, як можна потрапити в місце, де харчуються депутати Київської міської державної адміністрації на Хрещатику. Ціни там на рівні з "Пузатою хатою".

Жінка провела мініекскурсію їдальнею КМДА. Ба більше, вона розкрила, коли можна отримати порцію їжі зі знижкою.

Їдальня КМДА: як туди потрапити

"А чи знали ви, що в будівлі КМДА є їдальня, що доступна всім охочим. Ціни там нижче, ніж у "Пузатій хаті". Як туди потрапити?" — сказала автора відео.

Спочатку треба зайти в центральний вхід будівлі, віддати свої речі перевірити охоронцю, а далі йти прямо. Проходите через кав’ярню, заходите у велику білу залу. Прямо перед вами буде кафе, вам потрібно повернути в цій залі ліворуч. Там ви побачите їдальню.

Цікаво, що наприкінці дня можна дещо з асортименту придбати із собою додому з 30% знижкою.

Відео дня
Їдальня КМДА

"Я була вже після 14:30, і вибір страв був небагатий. Зʼїла я рибну котлету з салатом з квашеної капусти. Це було смачно. А який там узвар — як я люблю!" — розповіла авторка відео.

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Реакція людей

У коментарях користувачі мережі розповіли свої враження від візиту до їдальні КМДА:

  • "А ви знаєте, що працівники (більша частина) носять з собою на роботу судочки з їжею, бо їдальня для них дорога?".
  • "Ви що? Як можна депутатів обʼїдати".
  • "Знали, обідали і не сказала б, що ціни нижчі Пузатої хати".
  • "Але персонал не дуже привітний і в Пузатій смачніше".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, українка показала місто, де Джоан Роулінг почала писати "Гаррі Поттера". Вона навідалася до столиці Шотландії — похмурого Единбурга.