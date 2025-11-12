Найстаріший туалет в Україні: чим село на Вінничині дивує туристів (фото)

Світлана Гордійчук відвідала село Пиків на Вінничині з населенням менше як дві тисячі. Там перебували свого часу низка українських історичних діячів.

Ба більше, саме в Пикові розташований найстаріший діючий громадський туалет в Україні 1916 року. Світлана провела віртуальну екскурсію населеним пунктом у своєму Instagram.

Що подивитися в Пикові

"Що, якщо я вам скажу, що найстаріший діючий туалет в Україні знаходиться в селі Пиків, який побудували колись на базарній площі. Знаходиться туалет між костелом 18-го століття і рибогосподарством", — розповіла Світлана.

Пиків розташований за 50 км від Вінниці, через нього протікає річка Снивода, притока Південного Бугу. Перший костел був побудований у 1604 році, а сучасний — у 1774 році.

Найстаріший діючий туалет в Україні Фото: Instagram

"На жаль, майже 100 років тому костел закрили і зробили з нього склад. Пиків офіційно засновано в 16-му столітті. Село є найдавнішим населенням Брацлавщини. Тут народився письменник Ян Потоцький. Перебували в Пикові Северин Наливайко, Криштоф Косинський, Устим Кармелюк, Богдан Хмельницький і жив Михайло Коцюбинський", — зазначила українка.

Село Пиків Фото: Instagram

У Пикові також є польське кладовище, де похований цукрозаводчик у гарній каплиці.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

Люди в коментарях подякували Світлані за її роботу. Дехто згадав туалет у Києві, а дехто порадив звернути увагу на інші міста Вінничини:

"Чудова історія, але у Києві є діюча вбиральня, яку у 1890-х побудував Владіслав Городецький".

"Ободівка, у нас є (був) дуже красивий палац Потоцьких, який зараз знаходиться у плачевному у стані".

"Розкажіть про містечко Хмільник, ну дуже цікаво. Дякую за Вашу працю! Неймовірно!!!!".

