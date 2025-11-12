Самый старый туалет в Украине: чем село в Винницкой области удивляет туристов (фото)
Светлана Гордийчук посетила село Пиков на Виннитчине с населением менее двух тысяч человек. Там находились в свое время ряд украинских исторических деятелей.
Более того, именно в Пикове расположен старейший действующий общественный туалет в Украине 1916 года. Светлана провела виртуальную экскурсию по населенному пункту в своем Instagram.
Что посмотреть в Пикове
"Что, если я вам скажу, что самый старый действующий туалет в Украине находится в селе Пиков, который построили когда-то на базарной площади. Находится туалет между костелом 18-го века и рыбохозяйством", — рассказала Светлана.
Пиков расположен в 50 км от Винницы, через него протекает река Снивода, приток Южного Буга. Первый костел был построен в 1604 году, а современный — в 1774 году.
"К сожалению, почти 100 лет назад костел закрыли и сделали из него склад. Пиков официально основан в 16-м веке. Село является древнейшим населением Брацлавщины. Здесь родился писатель Ян Потоцкий. Находились в Пикове Северин Наливайко, Криштоф Косинский, Устим Кармелюк, Богдан Хмельницкий и жил Михаил Коцюбинский", — отметила украинка.
В Пикове также есть польское кладбище, где похоронен сахарозаводчик в красивой часовне.
Люди в комментариях поблагодарили Светлану за ее работу. Некоторые вспомнили туалет в Киеве, а некоторые посоветовали обратить внимание на другие города Винницкой области:
- "Замечательная история, но в Киеве есть действующая уборная, которую в 1890-х построил Владислав Городецкий".
- "Ободовка, у нас есть (был) очень красивый дворец Потоцких, который сейчас находится в плачевном состоянии".
- "Расскажите о городке Хмельник, ну очень интересно. Спасибо за Ваш труд! Невероятно!!!!".
