Самый старый туалет в Украине: чем село в Винницкой области удивляет туристов (фото)

Светлана Гордийчук посетила село Пиков на Виннитчине с населением менее двух тысяч человек. Там находились в свое время ряд украинских исторических деятелей.

Более того, именно в Пикове расположен старейший действующий общественный туалет в Украине 1916 года. Светлана провела виртуальную экскурсию по населенному пункту в своем Instagram.

Что посмотреть в Пикове

"Что, если я вам скажу, что самый старый действующий туалет в Украине находится в селе Пиков, который построили когда-то на базарной площади. Находится туалет между костелом 18-го века и рыбохозяйством", — рассказала Светлана.

Пиков расположен в 50 км от Винницы, через него протекает река Снивода, приток Южного Буга. Первый костел был построен в 1604 году, а современный — в 1774 году.

Самый старый действующий туалет в Украине Фото: Instagram

"К сожалению, почти 100 лет назад костел закрыли и сделали из него склад. Пиков официально основан в 16-м веке. Село является древнейшим населением Брацлавщины. Здесь родился писатель Ян Потоцкий. Находились в Пикове Северин Наливайко, Криштоф Косинский, Устим Кармелюк, Богдан Хмельницкий и жил Михаил Коцюбинский", — отметила украинка.

Село Пиков Фото: Instagram

В Пикове также есть польское кладбище, где похоронен сахарозаводчик в красивой часовне.

Люди в комментариях поблагодарили Светлану за ее работу. Некоторые вспомнили туалет в Киеве, а некоторые посоветовали обратить внимание на другие города Винницкой области:

"Замечательная история, но в Киеве есть действующая уборная, которую в 1890-х построил Владислав Городецкий".

"Ободовка, у нас есть (был) очень красивый дворец Потоцких, который сейчас находится в плачевном состоянии".

"Расскажите о городке Хмельник, ну очень интересно. Спасибо за Ваш труд! Невероятно!!!!".

