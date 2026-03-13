Украинка продала все и переехала в США, но тратит там больше, чем зарабатывает

Украинка по имени Ирина переехала в США с мужем, полностью продав имущество в Украине и не собираясь возвращаться домой.

О своем пути женщина рассказала в Instagram. Она пожаловалась, что в США тратит больше, чем зарабатывает.

Украинка переехала в США

"Мы продали квартиру, машину и все остальное барахло, которое у нас было в Украине, и переехали в США. За 5 месяцев жизни здесь мы потратили 37 тысяч долларов и еще 5 — до момента переезда. Мы не живем здесь какую-то шикарную жизнь. Это все обычные базовые потребности. И до сих пор на этот момент наши расходы превышают доходы. В эту сумму входила и покупка авто, и аренда наперед, и обставление квартиры, потому что здесь они сдаются полностью пустые", — рассказала автор видео.

Она отметила, что расходы именно такие, потому что они не приехали в Штаты к родственникам или знакомым, а начали все сами.

"Те, кто приезжает сюда с 500 долларами в кармане, честно, я не представляю, как они здесь выживают", — говорит Ирина.

В частности, украинка видит все больше людей, которые предпочитают переезд с комфортом.

"Свою жизнь мы строим здесь, поэтому все попродавали и возвращаться никто не собирается. Жизнь здесь недешевая. И если кто-то до сих пор думает, что здесь можно получать минималку, суперклассно себя чувствовать, вы ошибаетесь. Чтобы нормально жить, здесь нужно зарабатывать много. А если с комфортом, то еще больше", — считает женщина.

Украинка переехала в США Фото: Instagram

Украинка переехала в США Фото: Instagram

Украинка продала все дома и переехала в США Фото: Instagram

Расходы и заработки

Ирина говорит, что за все это время они заработали только 19 тысяч долларов.

"Даже при таких обстоятельствах у нас нет ни капли сожаления. И все это мы предвидели", — подчеркнула она.

В частности, украинка говорит, что они с мужем на самом деле имеют план, что делать дальше.

Жизнь в США Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях пользователи сети подискутировали относительно услышанного:

"Это очень непростое решение. Удачи."

"Успехов вам от всего сердца. Встретимся в старости и будем вспоминать нашу жизнь".

"Очень надеюсь, что когда-то и мы выиграем грин карту и тоже окажемся в США".

"Смело, но если есть цель, то мудро, желаю успеха!".

