Українка продала все і переїхала в США, але витрачає там більше, ніж заробляє

Українка на імʼя Ірина переїхала в США з чоловіком, повністю продавши майно в Україні та не збираючись повертатися додому.

Про свій шлях жінка розповіла в Instagram. Вона поскаржилася, що в США витрачає більше, ніж заробляє.

Українка переїхала в США

"Ми продали квартиру, машину і все інше барахло, яке в нас було в Україні, і переїхали в США. За 5 місяців життя тут ми витратили 37 тисяч доларів і ще 5 — до моменту переїзду. Ми не живемо тут якесь шикарне життя. Це все звичайні базові потреби. І до сих пір на цей момент наші витрати перевищують доходи. У цю суму входила і покупка авто, і оренда наперед, і обставлення квартири, тому що тут вони здаються повністю пусті", — розповіла авторка відео.

Вона наголосила, що витрати саме такі, бо вони не приїхали в Штати до родичів чи знайомих, а почали все самі.

Відео дня

"Ті, хто приїжджає сюди з 500 доларами в кармані, чесно, я не уявляю, як вони тут виживають", — каже Ірина.

Зокрема, українка бачить усе більше людей, які надають перевагу переїзду з комфортом.

"Своє життя ми будуємо тут, тому все попродавали і повертатися ніхто не збирається. Життя тут недешеве. І якщо хтось досі думає, що тут можна отримувати мінімалку, суперкласно себе почувати, ви помиляєтесь. Щоб нормально жити, тут потрібно заробляти багато. А якщо з комфортом, то ще більше", — вважає жінка.

Українка переїхала в США Фото: Instagram

Українка переїхала в США Фото: Instagram

Українка продала все вдома і переїхала в США Фото: Instagram

Витрати і заробітки

Ірина каже, що за весь цей час вони заробили тільки 19 тисяч доларів.

"Навіть при таких обставинах в нас немає ні краплі жалю. І все це ми передбачали", — наголосила вона.

Зокрема, українка каже, що вони з чоловіком насправді мають план, що робити далі.

Життя в США Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі подискутували щодо почутого:

"Це дуже непросте рішення. Хай щастить".

"Успіхів вам від щирого серця. Зустрінемось в старості і згадуватимемо наше життя".

"Дуже сподіваюсь, що колись і ми виграємо грін карту і теж опинимось в США".

"Сміливо, але якщо є мета, то мудро, бажаю успіху!".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка розповіла про вартість поїздки на озеро Комо в Італії.

Українська пара приїхала до японського містечка Нісеко, щоб покататися на сноубордах.

Крім того, жінка під нікнеймом y_zharkova показала свою подорож до столиці Франції восени 2025 та розкрила ціни.