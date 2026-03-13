Жінка показала місце в Києві, де можна поїсти "за копійки" (фото)
Українка показала місце в Києві, де можна поїсти за дуже демократичними цінами, особливо як для столиці.
В Instagram жінка провела коротку відеоекскурсію закладом на вулиці Коновальця, де також є багато зелені.
Їдальня в Києві з низькими цінами
"Знайшла столову з цінами з минулого. Серйозно — дуже некиївські" — каже авторка ролика.
Салати там коштують близько 35 гривень, другі страви — від 40 (є індик у гострому соусі, куряче філе, биток).
"Найдорожча страва, що я бачила, 80 грн. Мій повноцінний обід — 245 грн. Це місце працює лише в будні з 8 до 15:30", — наголосила жінка.
Локація: вулиця Коновальця, 11 (їдальня "АсМАП Україна).
"Ще один несподіваний бонус — у залі дуже багато зелені. Скоріше оранжерея, ніж столова", — написала під відео киянка.
Реакція мережі
У коментарях українці подискутували з приводу побаченого та подякували за знайомство з такою локацією:
- "Та в моншері за 300 грн теж порції огого і не просто котлетка з бурячком. Якось так".
- "Давно у нотатках, але поки ніяк не по дорозі".
- "Багато років працювала поряд і обідали в цій столовій. Дякую за спогади".
- "Таких цін ніде не бачила. Атмосфера".
- "Кафе-оранжерея. Круто придумали".
