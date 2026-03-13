Українка знімає квартиру у Варшаві за 140 тисяч: "Жесть" (фото)

Українка знімає квартиру в центрі Варшави за 140 тисяч гривень. Вона показала, за що платить такі гроші.

В Instagram жінка провела екскурсію своїм зйомним домом у столиці Польщі.

"У Варшаві скажено дорого і тому нам довелося орендувати квартиру за 140 тисяч в місяць. Якщо ви собі уявили пентхаус, то ні, це всього лише 45 квадратів і кількість сюрпризів на квадратний метр тут достатньо. Якщо з такою орендою не вистачатиме на ресторани, то тут є більш-менш повноцінна кухня, з технікою, посудомийкою і всіма видами ложок і виделок", — розповіла авторка відео.

Також у квартирі є вітальня з великим телевізором, окрема спальня.

"І тут, власне, ховається перший сюрприз: це батарея, яка серед ночі видає різні спецефекти. Наприклад, "звук тривоги", "звук ядерної тривоги". Окреме непорозуміння це меганезатишний і непотрібний балкон. Краще б вони відвели цю площу для спальні", — вважає українка.

З квартири відкривається вид на інші будинки, але житло розташоване максимально в центрі міста, у чому плюс.

"І це суттєво впливає на ціну. І паркомісце теж є. Ще з хорошого: дуже багато місця для зберігання речей, а для невеликої квартири це суперважливо", — каже українка.

Зокрема, є ванна — невелика, але нова і з пральною машинкою.

"Душ тут контрастний, навіть якщо ви цього не хочете. Вода то холодніша, то тепліша", — каже авторка відео.

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі поділилися своїм досвідом знімання житла в Польщі:

"Так ціна така через оренду по добову, а не через "дорогу Варшаву".

"Жесть. Живу у Варшаві вже 2 роки у престижному Вілянуві у стильному будинку, квартира 56 метрів — ціна 5500 зл за все (чинш, паркінг, додаткові платежі)".

"Вауу, дуже здивувалася ціні, бо 2 роки жила на Jana Pawła (до 09.2025) і там за квартиру (студія + спальня) — платили 3.5 тис зл, одразу коло метро Рондо ОнЗ".

"Це хіба короткострокова оренда на місяць, бо таких цін на довгострокові оренди немає ще й з такими умовами, за такі кошти на вулиці Złota в хмарочосі, пентхаус зняти. Це неймовірно дорого (тут не так дорого, не лякайте людей, за 1к€ можна орендувати нормальну квартиру".

