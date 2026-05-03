Переселенка опинилась на Буковині: що її там здивувало (фото)

Після переїзду з Сумської області до Чернівецької жінка поділилася кумедною ситуацією, яка трапилася з нею під час адаптації на новому місці.

Подружжя з Сумської області придбало старий будинок у селі та взялося за ремонт, будуючи плани на майбутнє. Тоді вони ще не знали, як кардинально зміниться їхня історія вже за короткий час. Більше про їхню історію, — читайте у публікації Фокусу.

Будинок в селі

Пара переїхала на захід України ще у 2024 році. Новий дім здавався можливістю створити затишний простір для родини: вони закуповували будівельні матеріали, меблі, побутову техніку та поступово оновлювали житло. Ремонт уже почав набирати обертів — встигли завершити ванну кімнату та розпочати облаштування кухні.

Проте життя внесло свої корективи: чоловік, який згодом став на військову службу, загинув на фронті. Відтоді жінка залишилася сама в будинку, який вони разом планували як спільну сімейну оселю.

Попри втрату, жінка продовжує жити та поступово завершувати розпочате. У своєму блозі вона ділиться особистими переживаннями, зізнаючись, що щодня проживає біль, але знаходить сили рухатися далі.

"Життя доводиться збирати по шматках. Я не сильна. Мені боляче щодня. І я теж плачу… Але я йду далі. Для нього. Для нас", — каже господиня будинку.

Кумедна ситуація

З ремонтом українці допомагав місцевий мешканець, який під час роботи звернувся з незвичним проханням і сказав: "Дай мені гралі".

Переселенці купили хату в селі Фото: TikTok

Жінка зізнається, що вперше почула це слово і воно викликало в неї подив та асоціації з чимось зовсім незнайомим. Як виявилося пізніше, йшлося про цілком буденну річ, добре відому в місцевому вжитку.

Своєю історією вона поділилася в соцмережах, запропонувавши підписникам вгадати значення слова.

"Життя в селі без фільтрів", — підсумувала авторка допису.

Інші історії

