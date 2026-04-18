"Неймовірний біль": переселенці — про купівлю будинку в селі, що обернулось трагедією

Жінка разом зі своїм чоловіком переїхали із Сумської області в Чернівецьку. Там вони купили старий будинок і розпочали ремонт. Тоді пара ще не знала, що на них чекає далі.

Переселенці зі сходу України придбали затишний будинок на заході ще в 2024 році, однак пожити там разом їм так і не судилося. Подружжя розпочало ремонт: закупили будівельні матеріали, побутову техніку та меблі. Однак згодом чоловік, який пішов служити, загинув на фронті. Який вигляд будинок має зараз, — читайте у матеріалі Фокусу.

Будинок в селі

"Ми купили будинок мрії. А потім я залишилась у цій мрії одна. Село. Старий будинок. Великі плани. І чоловік, з яким ми мріяли про життя тут… якого більше немає. Цей дім міг стати моїм болем, але я вирішила — він стане продовженням нашої любові", — розповідає господиня.

Відео дня

У своєму блозі вона ділиться тим, як переживає втрату: займається спортом, подорожує, слухає музику, співає.

"Життя доводиться збирати по шматках. Я не сильна. Мені боляче щодня. І я теж плачу… Але я йду далі. Для нього. Для нас", — каже вона.

За словами власниці помешкання, за рік до смерті коханого вони встигли доробити ванну і почали кухню. "Тепер я доводжу все сама. Важко, боляче, але іншого вибору немає — тільки вперед", — говорить жінка.

Інші голоси

У коментарях її всіляко підтримують: "А я після смерті чоловіка так і не змогла жити в нашому будинку, хоч і обіцяла, що буду там жити і буду щаслива", "Тому я боюсь щось змінювати, бо за все потрібно заплатити. Сил вам, дівчино", "Ви молодчинка, що продовжуєте розпочате разом. Я не знаю Вашого чоловіка, але мені боляче. Сили Вам".

