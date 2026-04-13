Українка після 6 років еміграції купила будинок в селі із пічним опаленням (фото)

Вікторія повернулась з-за кордону на батьківщину, і тепер починає життя з самого спочатку. Вона придбала будинок у селі та власноруч займається ремонтом та наводить порядок на городі.

Вікторія працює в сфері IT, тож може працювати віддалено, а вільний час проводити на самоті з природою подалі від міської метушні та шуму. У своєму блозі дівчина розповідає, що вдалося зробити за останні місяці, а також ділиться власним досвідом — здобутками та помилками. Більше про її історію, — у публікації Фокусу.

Хата у селі

"Минуло 5 місяців, коли я купила свій будиночок в селі, і вже півтора місяці я тут живу. Ділюся з вами, які будівельні роботи були зроблені за цей час", — розповідає господиня у відео, яке зібрало найбільше переглядів.

Вікторія зробила ремонт на кухні

Насамперед Вікторія зробила стяжку, щоб вирівняти стару підлогу, і поклала плитку, а також теплу підлогу — у ванній кімнаті. Перед цим вона провела нові комунікації, зокрема труби, придбала сантехніку, встановила септик.

"Я не ходжу з відром та коромислом по воду. У мене є розведена по хаті вода. У мене є бойлер та душ. Встановили унітаз. Провела інтернет. Тепер мій будинок за зручностями не відрізняється від звичайної квартири в місті", — каже вона.

Дівчина поступово облаштовує своє помешкання

За словами хазяйки, довелося встановлювати газові інвертори, щоб грітися взимку. На момент придбання у будинку було лише пічне опалення. Серед основних "плюсів" — зручне розташування.

Неподалік міста

"Спеціально купила будинок в 15 км від міста. Поїхати в кіно по часу займає, як дорога до роботи для середнього містянина. Кожен розважається по-своєму", — ділиться Вікторія.

На весні дівчина планує посадити город, зокрема зелень, помідори. Для цього у неї є десь 5-6 "соток" землі. Також висаджений сад з яблуками, вишнями та черешнями.

