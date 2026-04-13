Украинка после 6 лет эмиграции купила дом в селе с печным отоплением (фото)

Виктория вернулась из-за границы на родину, и теперь начинает жизнь с самого начала. Она приобрела дом в селе и собственноручно занимается ремонтом и наводит порядок на огороде.

Виктория работает в сфере IT, поэтому может работать удаленно, а свободное время проводить в уединении с природой подальше от городской суеты и шума. В своем блоге девушка рассказывает, что удалось сделать за последние месяцы, а также делится собственным опытом — достижениями и ошибками. Больше о ее истории, — в публикации Фокуса.

Дом в деревне

"Прошло 5 месяцев, когда я купила свой домик в селе, и уже полтора месяца я здесь живу. Делюсь с вами, какие строительные работы были сделаны за это время", — рассказывает хозяйка в видео, которое собрало больше всего просмотров.

Виктория сделала ремонт на кухне Фото: TikTok

Первым делом Виктория сделала стяжку, чтобы выровнять старый пол, и положила плитку, а также теплый пол — в ванной комнате. Перед этим она провела новые коммуникации, в частности трубы, приобрела сантехнику, установила септик.

Відео дня

"Я не хожу с ведром и коромыслом за водой. У меня есть разведенная по дому вода. У меня есть бойлер и душ. Установили унитаз. Провела интернет. Теперь мой дом по удобствам не отличается от обычной квартиры в городе", — говорит она.

Девушка постепенно обустраивает свое жилище Фото: TikTok

По словам хозяйки, пришлось устанавливать газовые инверторы, чтобы греться зимой. На момент приобретения в доме было только печное отопление. Среди основных "плюсов" — удобное расположение.

Недалеко от города

"Специально купила дом в 15 км от города. Поехать в кино по времени занимает, как дорога до работы для среднего горожанина. Каждый развлекается по-своему", — делится Виктория.

Весной девушка планирует посадить огород, в частности зелень, помидоры. Для этого у нее есть где-то 5-6 "соток" земли. Также высажен сад с яблоками, вишнями и черешнями.

