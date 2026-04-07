Украинка купила дом в селе без газа и воды: теперь все соседи завидуют (фото)

Новая хозяйка сохранила немало вещей бывшей владелицы, бабушки, с которой они сдружились и до сих пор тесно общаются. Как выглядит помещение сейчас, девушка показала во время экскурсии.

Лиза, которая живет в Киеве, купила дом в селе, чтобы иметь убежище во времена глобальной нестабильности. В доме не было ни газа, ни воды, ни канализации. Даже электричество пришлось проводить заново. Но девушка ни о чем не жалеет, ведь теперь имеет прекрасную дачу, где есть аутентичная печь, о которой она всегда мечтала. Подробнее о ее выборе, — читайте в публикации Фокуса.

Переехала из Киева в деревню

"Ей нравится Киев, ритм города и жизнь, которая там происходит. Но где-то внутри было другое желание — создать себе наследство. Что-то, что останется после нее. И она представила себе дом с печкой", — отмечает в описании к видео Иванка Дячук, автор тематического блога о жизни села.

Відео дня

По ее словам, эта история — о поиске дома, который превратился в нечто большее, ведь киевлянка нашла не только помещение с рабочей печкой, но и "новую связь, новую историю — и даже новую бабушку".

Экскурсия по дому

Лиза провела экскурсию по своему домику. Она пыталась сохранить все в аутентичном виде, однако кое-что таки пришлось изменить и перепланировать. В частности, она превратила кладовку, где хранились ненужные вещи, в уютную ванную комнату с окном.

Важно

В горах нашли дом бабушки, которая прожила 90 лет без цивилизации: что она рассказывает (фото)

"Сделали там теплый пол в форме битой плитки. Долго сидела на Pinterest и смотрела, как я это вижу", — делится хозяйка, показывая миску, которая стала раковиной, деревянную скамейку вместо тумбочки и другие мелкие элементы интерьера.

В целом ремонт в доме сделан в белых тонах, как в хате-мазанке. Это придает помещению максимальной аутентичности. Кроме того, хозяйка сохранила немало вещей бывшей владелицы, бабушки, с которой они сдружились и до сих пор общаются.

Старая печь

В спальне, к примеру, до сих пор стоит старый деревянный шкаф, который собираются реставрировать, а в гостиной — кресла и столик. Больше всего Лиза гордится печью, — ее можно разжигать для обогрева, приготовления пищи, а также как лежанку, где очень тепло спать.

Пользователи сети в комментариях пишут, что новой хозяйке сейчас, видимо, завидуют все соседи. "Видно, что девочка очень умная и добрая, молодчинка, очень приятно, что молодежь развивает частичку села", — пишет одна зрительница. "Смотрю и будто дышу глубже... Столько тепла, правды и любви к своему. Очень отзывается", — добавила следующая.

Лиза возрождает старый дом в деревне Фото: YouTube

Напомним, ранее Фокус писал:

Женщина, которую зовут Анна, решила кардинально изменить свою жизнь и поселиться за городом. Она нашла заброшенный дом, который стоил всего 30 тысяч гривен, и начала там капитальный ремонт.

Мария вместе со своим мужем приобрели заброшенный дом с земельным участком в Сарнах, что на Ривненщине. В конце концов, они решили снести помещение, а на его месте возвести новый.

Эмигрантка, которая сейчас живет и работает в Италии, провела экскурсию уютным помещением в сельской местности. Цена минимальная, но дом требует капитального ремонта и реставрации.