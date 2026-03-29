Женщина купила дом в селе, а потом снесла его бульдозером (фото)

Мария вместе со своим мужем приобрели заброшенный дом с земельным участком в Сарнах, что в Ровенской области. В конце концов, они решили снести помещение, а на его месте возвести новый.

Украинка признается, что долгое время была в поиске земельного участка и наконец нашла то, что искала. По ее словам, участок замечательный, но там много работы. Сначала пришлось убирать мусор, а затем нанимать бульдозера, чтобы разровнять территорию.

Дом в деревне

"Долгое время здесь никто не жил, поэтому все было заросшее и заброшенное. Дом и летняя кухня были в ужасном состоянии. Поэтому осенью мы начали все расчищать: резали деревья, выносили мусор, наводили порядок. Дом, конечно, снесли, ведь на его месте будет новый", — рассказывает женщина.

Дом в селе Ровенской области

Они с мужем решили оставить летнюю кухню, но все ремонтные работы пришлось приостановить, потому что наступила зима. Наконец, чтобы расчистить двор и участок, пришлось нанимать аж шесть грузовых машин.

Летняя кухня

В одном из видео хозяйка показала, какой вид летняя кухня имеет внутри. Там валялись старые вещи, одежда, кучи мусора. После уборки пара использует это помещение для хранения инвентаря.

Летняя кухня внутри во время уборки Фото: TikTok

Сейчас они справились с первым этапом. Далее планируют закладывать фундамент под новый дом.

Пользователи сети в комментариях желают паре успеха во всех начинаниях. Один из зрителей поинтересовался, сколько стоил такой участок с домом. Хозяйка пообещала, что запишет об этом отдельное видео.

