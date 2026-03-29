Женщина купила дом в селе, а потом снесла его бульдозером (фото)
Мария вместе со своим мужем приобрели заброшенный дом с земельным участком в Сарнах, что в Ровенской области. В конце концов, они решили снести помещение, а на его месте возвести новый.
Украинка признается, что долгое время была в поиске земельного участка и наконец нашла то, что искала. По ее словам, участок замечательный, но там много работы. Сначала пришлось убирать мусор, а затем нанимать бульдозера, чтобы разровнять территорию. Больше об этой истории, — читайте в материале Фокуса.
Дом в деревне
"Долгое время здесь никто не жил, поэтому все было заросшее и заброшенное. Дом и летняя кухня были в ужасном состоянии. Поэтому осенью мы начали все расчищать: резали деревья, выносили мусор, наводили порядок. Дом, конечно, снесли, ведь на его месте будет новый", — рассказывает женщина.
Они с мужем решили оставить летнюю кухню, но все ремонтные работы пришлось приостановить, потому что наступила зима. Наконец, чтобы расчистить двор и участок, пришлось нанимать аж шесть грузовых машин.
Летняя кухня
В одном из видео хозяйка показала, какой вид летняя кухня имеет внутри. Там валялись старые вещи, одежда, кучи мусора. После уборки пара использует это помещение для хранения инвентаря.
Сейчас они справились с первым этапом. Далее планируют закладывать фундамент под новый дом.
Пользователи сети в комментариях желают паре успеха во всех начинаниях. Один из зрителей поинтересовался, сколько стоил такой участок с домом. Хозяйка пообещала, что запишет об этом отдельное видео.
