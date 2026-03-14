Переселенцы купили дом в селе за $7 тысяч: самое интересное — что внутри (фото)

Семья Смеликов приобрела старенький дом во Львовской области. Теперь они рассказывают обо всех этапах трансформации жилья, а также показывают, что им досталось в "наследство" от предыдущих жителей.

Супруги, которые перебрались с востока на запад Украины, начали свою жизнь с чистого листа и мечтают в будущем основать в селе собственный бизнес. Сейчас они обустраивают дом, делают ремонт и убирают окружающую территорию. Что у них получилось, — читайте в материале Фокуса.

Дом в деревне

"Две недели назад мы купили дом в деревне. Сразу поняли, где будет наша спальня, и что мы хотим оставить эту прекрасную винтажную мебель. Ту, что уже совсем в плачевном состоянии, даже не стали хранить для реставрации, просто распилили на дрова", — рассказывает женщина.

Переселенцы купили дом в селе

Они с мужем сразу поняли, что часто ездить в село очень сложно, поэтому решили сразу переехать и заниматься ремонтом уже на месте. Первым делом они взялись за обустройство спальни.

Пара вычистила хлам из всех тумбочек и шкафов, а также оценила объем необходимых работ. В замене нуждаются окна, двери, пол, а также система отопления.

Что пишут люди?

"С газовиками лучше совсем дела не иметь. В 21 году подключала газ от дома (он там был) к летней кухне. Сказали, что будет где-то 20 тыс., заплатила 37", — поделилась одна из участниц обсуждения.

Супруги начали в доме ремонт

"Для чего срезать отопление, в наше время наоборот все возвращают отопление из металлических труб, это надежно на 100% и не нужно никаких насосов", — добавил следующий пользователь.

"Для чего резать и жечь старую мебель, это же такое сокровище! Видимо, вам этого не понять", — отметила другая зрительница.

Автор видео обьяснила: "Мебель мы режем ту, что трухлявую уже, а большинство как раз оставляем для реставрации. Отопление было повалено так, что нельзя было даже на переднее крыльцо выйти. К тому же оно все гнилое".

Переселенцы ремонтируют дом на Львовщине

