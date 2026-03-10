Пара построила собственный дом с помощью ChatGPT: результат впечатляет (фото)

31-летний итальянец Симоне Солаззо и 32-летняя нидерландка Анне Лейдеккерс построили собственный дом, практически не имея никакого опыта в строительстве. Во время работы они активно использовали ChatGPT, который помогал им с планированием, расчетами и списками материалов.

В 2025 году пара завершила строительство и перевезла дом в крошечный городок для маленьких домов Minitopia в Валкенсварде, Нидерланды, пишет Business Insider, пишет Business Insider.

Мечта жить иначе

Анне рассказывает, что давно интересовалась tiny houses. Ее друг-архитектор построил такой дом еще около десяти лет назад, и с тех пор она мечтала об альтернативном образе жизни.

"Я никогда не видела себя в типичном, скучном голландском доме", — говорит она.

Для Симоне идея маленьких домов сначала была необычной. Когда он переехал в Нидерланды из Германии три года назад, работал в технологической сфере и имел стабильную зарплату. Однако перспектива брать ипотеку на десятилетия его не привлекала.

Сначала tiny house казался ему слишком маленьким, но после просмотра одного из домов в Роттердаме он изменил мнение.

"Я понял, что tiny house не обязательно должен быть крошечным", — вспоминает он.

Пара проиграла торги за тот дом, но именно это подтолкнуло их к решению строить собственный.

Пара построила дом с помощью искусственного интеллекта Фото: Business Insider

Как ChatGPT помогал в строительстве

После того как они рассказали об идее родителям в конце 2024 года, первые месяцы 2025-го посвятили планированию. Друг-архитектор помог с чертежами и концепцией.

Когда в феврале началось строительство, ChatGPT стал их постоянным цифровым помощником.

Пара использовала его для:

расчетов и измерений;

планирование закупок;

определение количества материалов;

распределения затрат между собой.

По словам Симоне, для строительства пришлось купить около 250 различных позиций материалов, и искусственный интеллект помогал организовать процесс.

Пара построила дом с помощью искусственного интеллекта Фото: Business Insider

Когда искусственный интеллект ошибается

Несмотря на пользу, пара быстро поняла, что полностью полагаться на AI нельзя.

Иногда ChatGPT давал неточные или даже вымышленные ответы, особенно когда не имел достаточно информации.

"Мы часто сомневались, правильные ли его советы", — рассказывает Симоне.

В более сложных вопросах им помогали люди: отец Анне занимался электричеством и водопроводом, а друг-архитектор — вентиляцией и утеплением.

Пара построила дом с помощью искусственного интеллекта Фото: Business Insider

Без людей было бы дольше

Анне уверена: построить дом только с помощью ChatGPT было бы возможно, но результат был бы хуже и процесс занял бы больше времени.

"Наличие человека, который уже строил дома и может объяснить контекст, добавляет уверенности", — говорит Симоне.

Именно сочетание технологий и человеческого опыта помогло паре успешно реализовать свою мечту о собственном tiny house.

