Пара побудувала власний будинок з допомогою ChatGPT: результат вражає (фото)

31-річний італієць Сімоне Солаззо та 32-річна нідерландка Анне Лейдеккерс збудували власний будинок, практично не маючи жодного досвіду в будівництві. Під час роботи вони активно використовували ChatGPT, який допомагав їм із плануванням, розрахунками та списками матеріалів.

У 2025 році пара завершила будівництво та перевезла будинок до крихітного містечка для маленьких будинків Minitopia у Валкенсварді, Нідерланди, пише Business Insider.

Мрія жити інакше

Анне розповідає, що давно цікавилася tiny houses. Її друг-архітектор збудував такий будинок ще близько десяти років тому, і з того часу вона мріяла про альтернативний спосіб життя.

"Я ніколи не бачила себе в типовому, нудному голландському будинку", — каже вона.

Для Сімоне ідея маленьких будинків спочатку була незвичною. Коли він переїхав до Нідерландів із Німеччини три роки тому, працював у технологічній сфері та мав стабільну зарплату. Проте перспектива брати іпотеку на десятиліття його не приваблювала.

Спершу tiny house здавався йому надто маленьким, але після перегляду одного з будинків у Роттердамі він змінив думку.

"Я зрозумів, що tiny house не обов’язково має бути крихітним", — згадує він.

Пара програла торги за той будинок, але саме це підштовхнуло їх до рішення будувати власний.

Пара збудувала будинок з допомогою штучного інтелекту Фото: Business Insider

Як ChatGPT допомагав у будівництві

Після того як вони розповіли про ідею батькам наприкінці 2024 року, перші місяці 2025-го присвятили плануванню. Друг-архітектор допоміг із кресленнями та концепцією.

Коли в лютому почалося будівництво, ChatGPT став їхнім постійним цифровим помічником.

Пара використовувала його для:

розрахунків і вимірювань;

планування закупівель;

визначення кількості матеріалів;

розподілу витрат між собою.

За словами Сімоне, для будівництва довелося купити близько 250 різних позицій матеріалів, і штучний інтелект допомагав організувати процес.

Пара збудувала будинок з допомогою штучного інтелекту Фото: Business Insider

Коли штучний інтелект помиляється

Попри користь, пара швидко зрозуміла, що повністю покладатися на AI не можна.

Іноді ChatGPT давав неточні або навіть вигадані відповіді, особливо коли не мав достатньо інформації.

"Ми часто сумнівалися, чи правильні його поради", — розповідає Сімоне.

У складніших питаннях їм допомагали люди: батько Анне займався електрикою та водопроводом, а друг-архітектор — вентиляцією та утепленням.

Пара збудувала будинок з допомогою штучного інтелекту Фото: Business Insider

Без людей було б довше

Анне впевнена: побудувати будинок лише з допомогою ChatGPT було б можливо, але результат був би гіршим і процес зайняв би більше часу.

"Наявність людини, яка вже будувала будинки і може пояснити контекст, додає впевненості", — каже Сімоне.

Саме поєднання технологій і людського досвіду допомогло парі успішно реалізувати свою мрію про власний tiny house.

