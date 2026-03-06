Люди боялися купляти: переселенка взяла стару хату серед хащів за $4500 — що вийшло (відео)

Переселенка Олена поділилася у TikTok результатом ремонту старої сільської хати в Черкаській області, який тривав 2,5 роки. У своєму відео вона показала, як за цей час вдалося перетворити занедбане житло за 20 км від Умані на просторий та світлий будинок.

Зокрема, в будинку зробили нові підлоги, пофарбували стіни та облаштували кімнати для життя. У коридорі та кімнатах поклали ламінат, а приміщення наповнили природним світлом завдяки великим вікнам. Відео з до та після Олена опублікувала у TikTok.

В одній із кімнат облаштували робочий простір із комп’ютером та технікою. Іншу зробили спальнею, де встановили велике ліжко. На відео видно, як дитина радісно стрибає на ліжку, демонструючи затишок у кімнаті.

Окремо облаштували пральну зону та санвузол — там встановили пральну машину, унітаз і необхідні побутові речі.

У вітальні з’явилися кімнатні рослини, меблі та декор, що додають будинку затишку. Також облаштували невелику кухню з обіднім столом і дитячу кімнату з іграшками.

Як родина купила цю хату

У попередньому відео, опублікованому в жовтні 2024 року, Олена розповідала, як вони знайшли цей будинок.

За її словами, родина моніторила оголошення на OLX і зрештою знайшла саме той варіант, який шукали. Вони поїхали подивитися хату та поспілкувалися із сусідами.

Сусіди розповіли, що раз на тиждень приїжджають люди дивитися будинок, але далі переглядів справа чомусь не доходить. Ймовірно, потенційних покупців лякали зарості навколо подвір’я та загальний занедбаний вигляд.

Спочатку будинок виставили на продаж за 5000 доларів, але родині вдалося домовитися з продавцем про 4500 доларів. Умовою угоди було те, що саме покупці займуться оформленням документів.

У підсумку вони оформили купівлю і почали поступово відновлювати стару сільську хату, перетворивши її на комфортний будинок для життя.

