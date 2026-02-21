Українка після розлучення купила стару хату в селі: що вона там зробила (відео)

Українка на імʼя Анна розлучилася з чоловіком і купила старий будинок у селі далеко від міста. Жінку не влаштовував наявний інтерʼєр, тому вона зробила там ремонт на свій лад.

В Instagram вона показала, як змінилося житло, де тепер панує особлива атмосфера та спокій.

Жінка після розлучення купила хату в селі

""Пів життя будеш робити ремонт". А я така, шо хоч і все життя. Тому що я не чекаю ідеального завершення ремонту. Життя не чекає. Воно вже в цю мить йде. І не відомо, що буде завтра", — написала Анна.

Спочатку вона зробила спальню, в якій комфортно було б жити, налаштовувати побут і робити ремонт далі. Українка не стала чекати закінчення ремонту, щоб зробити затишок, тому що для неї важливо, у якому просторі прокидатись і жити.

"Роблю за покликом, бо я не спішу закінчити ремонт "щоб жити". Життя йде кожну мить вже зараз, навіть під час ремонту", — резюмувала авторка відео.

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі засипали компліментами креативну українку:

"Ви дуже гарна і особлива жінка. Жити в селі і бачити красу в дрібницях і в побуті може не кожен. Життя у власному будинку передбачає багато фізичної роботи, але жити ближче до природи на своїй власній території це того варте".

"Затишно, і знаєте це сильно взагалі, почати життя спочатку і не те, що вижити, а зробити будинок затишку, спокою, тепла".

"Як це красиво та затишно! Захват! Хай усе вдається!".

"Боже, як я заздрю людям з гарною уявою, а ще й з вмінням робити красу своїми руками".

