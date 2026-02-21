Поддержите нас UA
Украинка после развода купила старый дом в селе: что она там сделала (видео)

Женщина после развода купила дом в селе и сделала там ремонт
Женщина после развода купила дом в селе | Фото: коллаж Фокус

Украинка по имени Анна развелась с мужем и купила старый дом в деревне вдали от города. Женщину не устраивал имеющийся интерьер, поэтому она сделала там ремонт на свой лад.

В Instagram она показала, как изменилось жилье, где теперь царит особая атмосфера и спокойствие.

Женщина после развода купила дом в селе

"Полжизни будешь делать ремонт". А я такая, что хоть и всю жизнь. Потому что я не жду идеального завершения ремонта. Жизнь не ждет. Она уже в этот момент идет. И не известно, что будет завтра", — написала Анна.

Сначала она сделала спальню, в которой комфортно было бы жить, настраивать быт и делать ремонт дальше. Украинка не стала ждать окончания ремонта, чтобы сделать уют, потому что для нее важно, в каком пространстве просыпаться и жить.

"Делаю по зову, потому что я не спешу закончить ремонт "чтобы жить". Жизнь идет каждое мгновение уже сейчас, даже во время ремонта", — резюмировала автор видео.

Відео дня
Женщина после развода купила дом в селе

Реакция сети

В комментариях пользователи сети засыпали комплиментами креативную украинку:

  • "Вы очень красивая и особенная женщина. Жить в деревне и видеть красоту в мелочах и в быту может не каждый. Жизнь в собственном доме предполагает много физической работы, но жить ближе к природе на своей собственной территории это того стоит".
  • "Уютно, и знаете это сильно вообще, начать жизнь сначала и не то, что выжить, а сделать дом уюта, покоя, тепла".
  • "Как это красиво и уютно! Восторг! Пусть все удается!".
  • "Боже, как я завидую людям с хорошим воображением, а еще и с умением делать красоту своими руками".

