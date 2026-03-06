Люди боялись покупать: переселенка взяла старый дом среди зарослей за $4500 — что получилось (видео)

Переселенка Елена поделилась в TikTok результатом ремонта старого сельского дома в Черкасской области, который длился 2,5 года. В своем видео она показала, как за это время удалось превратить заброшенное жилье в 20 км от Умани в просторный и светлый дом.

В частности, в доме сделали новые полы, покрасили стены и обустроили комнаты для жизни. В коридоре и комнатах положили ламинат, а помещения наполнили естественным светом благодаря большим окнам. Видео с до и после Елена опубликовала в TikTok.

В одной из комнат обустроили рабочее пространство с компьютером и техникой. Другую сделали спальней, где установили большую кровать. На видео видно, как ребенок радостно прыгает на кровати, демонстрируя уют в комнате.

Отдельно обустроили прачечную зону и санузел — там установили стиральную машину, унитаз и необходимые бытовые вещи.

В гостиной появились комнатные растения, мебель и декор, добавляющие дому уюта. Также обустроили небольшую кухню с обеденным столом и детскую комнату с игрушками.

Как семья купила этот дом

В предыдущем видео, опубликованном в октябре 2024 года, Елена рассказывала, как они нашли этот дом.

По ее словам, семья мониторила объявления на OLX и в конце концов нашла именно тот вариант, который искали. Они поехали посмотреть дом и пообщались с соседями.

Соседи рассказали, что раз в неделю приезжают люди смотреть дом, но дальше просмотров дело почему-то не доходит. Вероятно, потенциальных покупателей пугали заросли вокруг двора и общий запущенный вид.

Изначально дом выставили на продажу за 5000 долларов, но семье удалось договориться с продавцом о 4500 долларов. Условием сделки было то, что именно покупатели займутся оформлением документов.

В итоге они оформили покупку и начали постепенно восстанавливать старую сельскую хату, превратив ее в комфортный дом для жизни.

