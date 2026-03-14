Переселенці купили будинок в селі за $7 тисяч: найцікавіше — що всередині (фото)

Родина Смеликів придбала старенький будинок на Львівщині. Тепер вони розповідають про всі етапи трансформації житла, а також показують, що їм дісталось у "спадок" від попередніх мешканців.

Подружжя, яке перебралося зі сходу на захід України, розпочало своє життя з чистого аркуша та мріє у майбутньому заснувати у селі власний бізнес. Зараз вони облаштовують будинок, роблять ремонт та прибирають довколишню територію. Що в них вийшло, — читайте у матеріалі Фокусу.

Будинок в селі

"Два тижні тому ми купили будинок в селі. Відразу зрозуміли, де буде наша спальня, і що ми хочемо залишити ці прекрасні вінтажні меблі. Ті, що вже зовсім у плачевному стані, навіть не стали зберігати для реставрації, просто розпиляли на дрова", — розповідає жінка.

Переселенці купили будинок в селі

Вони з чоловіком відразу зрозуміли, що часто їздити в село дуже складно, тому вирішили відразу переїхати і займатися ремонтом уже на місці. Насамперед вони взялися за облаштування спальні.

Відео дня

Пара вичистила мотлох з усіх тумбочок та шаф, а також оцінила об’єм необхідних робіт. Заміни потребують вікна, двері, підлога, а також система опалення.

Що пишуть люди?

"З газовиками краще зовсім діла не мати. У 21 році підʼєднувала газ від хати (він там був) до літньої кухні. Сказали, що буде десь 20 тис., заплатила 37", — поділилась одна з учасниць обговорення.

Подружжя розпочало у будинку ремонт

"Для чого зрізати опалення, в наш час навпаки всі повертають опалення з металевих труб, це надійно на 100% і не потрібно ніяких насосів", — додав наступний користувач.

"Для чого різати і палити старі меблі, це ж такий скарб! Мабуть, вам цього не понять", — зазначила інша глядачка.

Авторка відео пояснила: "Меблі ми ріжемо ті, що трухляві вже, а більшість якраз залишаємо для реставрації. Опалення було повалене так, що не можна було навіть на передній ґанок вийти. До того ж воно все гниле".

Переселенці ремонтують будинок на Львівщині

