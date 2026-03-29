Жінка купила будинок в селі, а потім знесла його бульдозером (фото)

Марія разом зі своїм чоловіком придбали занедбаний будинок із земельною ділянкою у Сарнах, що на Рівненщині. Зрештою, вони вирішили знести помешкання, а на його місці звести новий.

Українка зізнається, що довгий час була в пошуку земельної ділянки і нарешті знайшла те, що шукала. За її словами, ділянка чудова, але там багато роботи. Спершу довелося прибирати сміття, а згодом наймати бульдозера, щоб розрівняти територію.

Будинок у селі

"Довгий час тут ніхто не жив, тож усе було заросле та занедбане. Будинок та літня кухня були в жахливому стані. Тому восени ми почали все розчищати: різали дерева, виносили сміття, наводили порядок. Будинок, звісно, знесли, адже на його місці буде новий", — розповідає жінка.

Будинок у селі на Рівненщині

Вони з чоловіком вирішили залишити літню кухню, але всі ремонтні роботи довелося призупинити, бо настала зима. Врешті, щоб розчистити подвір’я та ділянку, довелося наймати аж шість вантажних машин.

Літня кухня

В одному з відео господиня показала, який вигляд літня кухня має всередині. Там валялись старі речі, одяг, купи сміття. Після прибирання пара використовує це приміщення для зберігання інвентарю.

Літня кухня всередині під час прибирання Фото: TikTok

Наразі вони впоралися з першим етапом. Далі планують закладати фундамент під новий будинок.

Користувачі мережі у коментарях бажають парі успіху в усіх починаннях. Один з глядачів поцікавився, скільки коштувала така ділянка з будинком. Господиня пообіцяла, що запише про це окреме відео.

