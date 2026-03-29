Жінка купила будинок в селі, а потім знесла його бульдозером (фото)
Марія разом зі своїм чоловіком придбали занедбаний будинок із земельною ділянкою у Сарнах, що на Рівненщині. Зрештою, вони вирішили знести помешкання, а на його місці звести новий.
Українка зізнається, що довгий час була в пошуку земельної ділянки і нарешті знайшла те, що шукала. За її словами, ділянка чудова, але там багато роботи. Спершу довелося прибирати сміття, а згодом наймати бульдозера, щоб розрівняти територію. Більше про цю історію, — читайте у матеріалі Фокусу.
Будинок у селі
"Довгий час тут ніхто не жив, тож усе було заросле та занедбане. Будинок та літня кухня були в жахливому стані. Тому восени ми почали все розчищати: різали дерева, виносили сміття, наводили порядок. Будинок, звісно, знесли, адже на його місці буде новий", — розповідає жінка.
Вони з чоловіком вирішили залишити літню кухню, але всі ремонтні роботи довелося призупинити, бо настала зима. Врешті, щоб розчистити подвір’я та ділянку, довелося наймати аж шість вантажних машин.
Літня кухня
В одному з відео господиня показала, який вигляд літня кухня має всередині. Там валялись старі речі, одяг, купи сміття. Після прибирання пара використовує це приміщення для зберігання інвентарю.
Наразі вони впоралися з першим етапом. Далі планують закладати фундамент під новий будинок.
Користувачі мережі у коментарях бажають парі успіху в усіх починаннях. Один з глядачів поцікавився, скільки коштувала така ділянка з будинком. Господиня пообіцяла, що запише про це окреме відео.
