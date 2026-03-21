Переселенці з Донбасу купили будинок в селі за $15 тисяч: що там зараз (фото)

Тарас Сніжковський розповів про свою матір, яка перебралась зі Слов’янська у село Драбівка на Черкащині. Жінка придбала там будинок з господарськими спорудуми й поступово обживається.

Тарас, який займається виготовленням та реалізацією сувенірної кераміки у Слов'янську, записав відео для свого каналу в TikTok, де провів огляд нового помешкання. Більше про його історію, — читайте у матеріалі Фокусу.

Огляд будинку в селі

"Цей дім, який купила мама ще в січні. Десь 80 квадратних метрів, але це, словом, край села, чесно. Ось-о вже ліс, паркан. Це якісь прибудови, дім. Ну, плюс-мінус нормальний, бачите, вікна якісь є. Всередині він там не дуже кінчений. Ще літня кухня і огород. Віддали щось близько $15-20 тисяч", — розповідає Тарас у відео.

Переселенці з Донбасу купили будинок у селі

За його словами, мама дуже задоволена. Біля будинку є присадибна ділянка, підведений газ, електрика та вода зі свердловини, септик. Трохи далі є ліс.

З міста у село

"Ну, все, така наша доля. Все життя в місті, а тепер в селі. І не потрібно нікому розповідати, що до тебе прийдуть діти. Нормально? Нормально. А коли ми заїжджаємо, скажу трошки пізніше. Я тут сам ще ніколи не був", — підсумовує чоловік.

У коментарях глядачі почали обмінюватися думками, переважно обговорюючи ціну. Декому здалося, що це надто дорога, іншіпочали заперечувати.

"Звісно, порівняно з нашими будинками, це суцільний треш… Ми з Очеретино. Живемо на орендованій квартирі вже півроку";

"Да за 15 тис, то це шара. Зараз сарай за ці гроші не збудуєш. Такі ціни на будівництво, що жесть";

"Все добре, гарне місце. Головне — немає близько війни. Успіху вам".

У наступному відео Тарас показав огляд власного помешкання, куди він переїжджає разом з дружиною та дочкою.

