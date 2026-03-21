Переселенцы из Донбасса купили дом в селе за $15 тысяч: что там сейчас (фото)

Тарас Снежковский рассказал о своей матери, которая перебралась из Славянска в село Драбовка на Черкасщине. Женщина приобрела там дом с хозяйственными постройками и постепенно обживается.

Тарас, который занимается изготовлением и реализацией сувенирной керамики в Славянске, записал видео для своего канала в TikTok, где провел обзор нового помещения.

Осмотр дома в деревне

"Этот дом, который купила мама еще в январе. Где-то 80 квадратных метров, но это, словом, край села, честно. Вот уже лес, забор. Это какие-то пристройки, дом. Ну, плюс-минус нормальный, видите, окна какие-то есть. Внутри он там не очень конченный. Еще летняя кухня и огород. Отдали что-то около $15-20 тысяч", — рассказывает Тарас в видео.

Переселенцы из Донбасса купили дом в селе

По его словам, мама очень довольна. Возле дома есть приусадебный участок, подведен газ, электричество и вода из скважины, септик. Чуть дальше есть лес.

Из города в деревню

"Ну, все, такова наша судьба. Всю жизнь в городе, а теперь в деревне. И не нужно никому рассказывать, что к тебе придут дети. Нормально? Нормально. А когда мы заезжаем, скажу немножко позже. Я здесь сам еще никогда не был", — подытоживает мужчина.

Тарас показал всю территорию

В комментариях зрители начали обмениваться мнениями, преимущественно обсуждая цену. Некоторым показалось, что это слишком дорого, другие начали возражать.

"Конечно, по сравнению с нашими домами, это сплошной трэш... Мы из Очеретино. Живем на съемной квартире уже полгода";

"Да за 15 тыс., то это шара. Сейчас сарай за эти деньги не построишь. Такие цены на строительство, что жесть";

Комментарии пользователей сети

"Все хорошо, хорошее место. Главное — нет близко войны. Удачи вам".

В следующем видео Тарас показал обзор собственного дома, куда он переезжает вместе с женой и дочерью.

Больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Назарий, который называет себя амбассадором Гуцульского края, нашел высоко в горах усадьбу 90-летней бабушки Марии Гирковой, которая живет в приселке Перениз, что вблизи Яремче.

Алина с Днепропетровщины купила сельский дом неподалеку от Кривого Рога и провела экскурсию, показав как преимущества, так и недостатки своего дома.

Учительница математики, которую зовут Эльмира, решилась приобрести старый дом в селе и начать там новую жизнь. Ее семья самостоятельно делает ремонт и делится с подписчиками ценными советами.