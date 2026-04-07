Українка купила хату в селі без газу і води: тепер всі сусіди заздрять (фото)

Нова хазяйка зберегла чимало речей колишньої власниці, бабусі, з якою вони здружилися та досі тісно спілкуються. Який вигляд помешкання має зараз, дівчина показала під час екскурсії.

Ліза, яка живе у Києві, купила хату в селі, щоб мати затишний прихисток в часи глобальної нестабільності. У будинку не було ні газу, ні води, ні каналізації. Навіть електрику довелось проводити наново. Але дівчина ні про що не шкодує, адже тепер має чудову дачу, де є автентична піч, про яку вона завжди мріяла. Детальніше про її вибір, — читайте у публікації Фокусу.

Переїхала з Києва у село

"Їй подобається Київ, ритм міста і життя, яке там відбувається. Але десь всередині було інше бажання — створити собі спадок. Щось, що залишиться після неї. І вона уявила собі хату з пічкою", — зазначає в описі до відео Іванка Дячук, авторка тематичного блогу про життя селі.

Українка купила хату в селі без газу і води

За її словами, ця історія — про пошук дому, який перетворився на щось більше, адже киянка знайшла не тільки помешкання з робочою пічкою, а й "новий зв’язок, нову історію — і навіть нову бабусю".

Екскурсія будинком

Ліза провела екскурсію своїм будиночком. Вона намагалася зберегти все в автентичному вигляді, однак дещо таки довелося змінити та перепланувати. Зокрема, вона перетворила комору, де зберігались непотрібні речі, у затишну ванну кімнату з вікном.

"Зробили там теплу підлогу в формі битої плитки. Довго сиділа на Pinterest й дивилася, як я це бачу", — ділиться господиня, показуючи миску, яка стала раковиною, дерев’яну лавку замість тумбочки та інші дрібні елементи інтер’єру.

Загалом ремонт у будинку зроблений у білих тонах, наче у хаті-мазанці. Це додає приміщенню максимальної автентичності. Крім того, хазяйка зберегла чимало речей колишньої власниці, бабусі, з якою вони здружилися та досі спілкуються.

Стара піч

У спальні, до прикладу, досі стоїть стара дерев’яна шафа, яку збираються реставрувати, а у вітальні — крісла та столик. Найбільше Ліза пишається піччю, — її можна розпалювати для обігріву, приготування їжі, а також як лежанку, де дуже тепло спати.

Користувачі мережі у коментарях пишуть, що новій господині зараз, мабуть, заздрять всі сусіди. "Видно, що дівчинка дуже розумна і добра, молодчинка, дуже приємно, що молодь розвиває частинку села", — пише одна глядачка. "Дивлюсь і ніби дихаю глибше… Стільки тепла, правди й любові до свого. Дуже відгукується", — додала наступна.

