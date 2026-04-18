"Невероятная боль": переселенцы — о покупке дома в селе, что обернулось трагедией

Женщина вместе со своим мужем переехали из Сумской области в Черновицкую. Там они купили старый дом и начали ремонт. Тогда пара еще не знала, что их ждет дальше.

Переселенцы с востока Украины приобрели уютный дом на западе еще в 2024 году, однако пожить там вместе им так и не суждено было. Супруги начали ремонт: закупили строительные материалы, бытовую технику и мебель. Однако впоследствии мужчина, который пошел служить, погиб на фронте. Как дом выглядит сейчас, — читайте в материале Фокуса.

Дом в деревне

"Мы купили дом мечты. А потом я осталась в этой мечте одна. Деревня. Старый дом. Большие планы. И муж, с которым мы мечтали о жизни здесь... которого больше нет. Этот дом мог стать моей болью, но я решила — он станет продолжением нашей любви", — рассказывает хозяйка.

В своем блоге она делится тем, как переживает потерю: занимается спортом, путешествует, слушает музыку, поет.

"Жизнь приходится собирать по кускам. Я не сильная. Мне больно каждый день. И я тоже плачу... Но я иду дальше. Для него. Для нас", — говорит она.

По словам владелицы квартиры, за год до смерти любимого они успели доделать ванную и начали кухню. "Теперь я доказываю все сама. Тяжело, больно, но другого выбора нет — только вперед", — говорит женщина.

Другие голоса

В комментариях ее всячески поддерживают: "А я после смерти мужа так и не смогла жить в нашем доме, хоть и обещала, что буду там жить и буду счастлива", "Поэтому я боюсь что-то менять, потому что за все нужно заплатить. Сил вам, девушка", "Вы молодчинка, что продолжаете начатое вместе. Я не знаю Вашего мужа, но мне больно. Силы Вам".

