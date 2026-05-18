Украинцы купили дом в деревне возле леса: самое интересное началось потом (фото)

Молодая пара приобрела старый дом в восьми километрах от Умани, что в Черкасской области. В населенном пункте есть школа, отделение полиции, местный совет. Среди основных преимуществ — неподалеку от их участка растет лес. Однако во время ремонта они столкнулись с рядом препятствий.

Украинцы массово переезжают из крупных городов в небольшие села недалеко от районных центров. Во время войны там можно спрятаться от постоянных обстрелов и воздушных тревог. Конечно, не все так просто, как кажется сначала. С чего они начали, — читайте в материале Фокуса.

"Должен признать, что поиски давались с трудом, поэтому многие тоже купили дома в селе, поэтому хороших вариантов осталось мало. При просмотре домов всегда было что-то не то, то место не то, то дом в ужасном состоянии, то очень большое расстояние от села до города. В какой-то момент нам начало казаться, что то, что мы хотели, уже купил кто-то другой. Когда увидели объявление, то поняли, что этот домик под лесом, ждал нас", — рассказывает хозяйка.

Прежде всего новые владельцы решили бурить свою скважину, чтобы не иметь проблем с водой. На это ушло почти 100 тысяч гривен. "Также муж прорыл траншею для труб, чтобы подвести воду в дом. Еще надо купить насос, трубы, все подключить", — добавляют они.

Дом в неплохом состоянии, но там не было воды Фото: TikTok

Далее молодожены повыносили все старые вещи из дома, чтобы начинать ремонт. "Мы увидели, как изменилось пространство. Его стало действительно много... Постепенно, немного времени и терпения — и все будет очень хорошо", — говорит пара.

