Украинка купила дом в селе за $8 тысяч — почему над ней смеются (фото)

Алина приобрела недвижимость за городом и неожиданно для себя столкнулась с критикой. Многие считают ее решение ошибочным. Мол, помещение больше напоминает сарай, чем дом, где можно жить. Однако девушка и ее возлюбленный ни о чем не жалеют.

Украинка показала свое новое жилье недалеко от Кривого Рога, что на Днепропетровщине. По ее словам, там подведены все необходимые коммуникации и очень удобное расположение. Впрочем, виртуальная экскурсия не произвела впечатления на пользователей сети. Они засыпали владелицу сообщениями, что это якобы слишком дорого. В чем преимущества и недостатки этого помещения, — читайте в материале Фокуса.

Дом называют сараем

"Несколько месяцев назад мы купили дом в селе за 8 тысяч долларов. Очень много людей написали нам, что это очень дорого, что у них гораздо лучшие условия, что они строили дома с "нуля". Вообще говорили, что наш дом — сарай. Видимо, все эти люди живут в элитных особняках", — рассказывает девушка не без иронии.

По ее словам, цена обусловлена тем, что этот дом расположен очень близко к Кривому Рогу, там есть коммуникации — газ, электричество, вода, туалет с ванной. Местность густозаселенная, рядом — школа и магазин.

Ни о чем не жалеют

Алина отметила, что за это время они с мужем потратили на ремонт уже более двух тысяч долларов. Кроме того, им в наследство досталась собака и кот. Хотя жилье далеко не в идеальном состоянии, они ни о чем не жалеют.

Алину раскритиковали за решение перебраться в село Фото: TikTok

"Вы молодцы. Пишет негатив тот, кто сам еще ничего не купил и не купит. Живите свою жизнь, она у вас одна", — написала одна из участниц обсуждения в комментариях. "Дом с газом, то это уже очень хорошо за 8000 долларов. Удачи вам", — написала другая.

"Детка, никого не слушай. У Вас прекрасный дом с прекрасными людьми внутри. Главное, что это Ваш дом, в котором живет любовь и искренность", — добавив эмодзи, отметила зрительница, которую зовут Татьяна.

